Ideona di Lucano: “Avs lo candidi”. E intanto paga l’Ue

La logica, diceva Einstein, vi porterà da A a B. Quelli di Avs sono dei geni. «Ora candideranno Siher in parlamento» non era una battuta ma un’amara considerazione do- vuta all’esperienza. Mimmo Lucano ci ha subito rassicurati: «Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher, sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega», ossia come europarlamentare a 16mila euro al mese, meglio (non) ricordarlo. Lucano è anche sindaco di Riace, per i progressisti il simbolo dell’accoglienza e infatti per la gestione dei migranti è stato condannato. E cosa vuoi di più dalla vita? «Lo stanno criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini, ma lui non c’entra nulla», e se lo dice Lucano c’è da crederci. Mimmo ne è rimasto folgorato: «Siher è un bravo ragaz- zo, uno studioso, un politologo. È metà marocchino e metà italiano, è un arricchimento per l’Italia». Ha ragione Lucano: per Avs sarebbe un simbolo, però a curriculum – al momento – la presunta mente degli scontri di piazza ha solo un’accusa per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, non è pregiudicato. Gli manca ancora qualcosa. «In parlamento farebbe sfigurare tanti colleghi di centrodestra», insiste Lucano, sennonché a Bruxelles l’italo-marocchino sfigurerebbe di fianco a Mimmo e Ilaria Salis, quest’ultima una condanna per invasione di edifici, un’altra per resistenza in concorso a pubblico ufficiale e 29 tra denunce e segnalazioni. Ci sarebbe poi il processo in Ungheria ma per colpa di Bonelli e Fratoianni sant’Ilaria patrona delle case altrui non saprà mai se meritava pure quella medaglia.«Non sono d’accordo», ha risposto Nicola Fratoianni, ma parlando di Siher, non del mancato alloro di Ilaria.«Certo», ha aggiunto il segretario di Sinistra Italiana, «le accuse che gli sono state mosse erano inconsistenti, ma dal punto di vista politico dice cose molto lontane da quello che penso io». Fratoianni, oltre ai suoi successi politici – non era semplice portare anche la moglie in parlamento, oltre un milione di euro in nove anni – è anche avvocato, giudice, e sodale di Bonelli, qualifica che sminuisce le altre. Fratoianni stavolta è stato costretto a tirarsi indietro, e d’altronde il cursus honorum del nuovo talento ancora non è all’altezza. Lucano però non s’è perso d’animo.Al Giornale risulta che l’eurodeputato stia pensando al piano B, ossia a Siher come suo nuovo assistente al parlamento europeo. Anche se non ce l’avessero riferito l’esperienza sarebbe di nuovo dalla nostra parte. Certo, se di mezzo non ci fossero Avs né Lucano anche questa sarebbe una barzelletta e avremmo riso in faccia, o meglio al telefono, alla fonte che ci ha riferito la cosa. Ma Lucano ha già messo a libro paga come “assistente accreditata” Souzan Fatayer, 60enne italo -palestinese la quale si era segnalata per la condivisione su Facebook di un video in cui compariva la seguente frase: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler». Quell’«ebreo» era l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar.Fatayer inneggiava all’Olocausto? Bonelli aveva smentito e per noi le parole di Bonelli sono pietre, o meglio sassi dell’Adige. Fino a quel messaggio sui social, Fatayer era solo una torta mediorientale – spesso a forma di mezzaluna – ripiena di carne, formaggio, spinaci e spezie. Poi ’na palestinese napulitana, come aveva scritto nei santini elettorali distribuiti durante la campagna elettorale per le elezioni in Campania - dov’è stata silurata - è diventata il braccio sinistro con ufficio a Bruxelles di Mimmo. Il quale ieri ha negato che il Comune di Riace sia sprofondato in una voragine finanziaria da 5 milioni: «È una persecuzione».