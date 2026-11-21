Landini minaccia di assediare il Parlamento. Che paura! Da Cofferati a Epifani e Camusso, i capi della Cgil non l’hanno mai assediato: ci sono entrati. Lui ha inventato il mestiere perfetto: lavorare per far smettere di lavorare gli altri. È la sinistra del paradosso: reddito di cittadinanza, ammiccamenti agli islamisti, scioperi a oltranza. Meno produci per il Paese, più diventi protagonista.

La solita rivoluzione col bancomat di papà. Pasolini lo aveva capito già nel ’68: in polizia c’erano i figli del popolo, a difendere lo Stato; dall’altra parte, i figli dei borghesi giocavano a fare i proletari. Sono passati 58 anni, ma paga sempre papà.

È un flop politico: se Meloni fosse il mostro fascista che raccontano, l’Italia sarebbe insorta. Invece la maggioranza ha lavorato, «scioperando» dall’ideologia. Perché sa che l’Italia si rialza con cervello e braccia, non con la rivoluzione a spese altrui.