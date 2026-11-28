«Ciao Gianfranco, settimana prossima sono da voi, riservami la solita camera». Giuseppe Grillo per tutti Beppe - genovese, comico, fondatore del M5S - compone il numero di telefono di Gianfranco Troiani, proprietario di un noto albergo della capitale con vista Colosseo, per annunciare l’arrivo imminente.

Quando chiama Beppe, Troiani si mette sull’attenti. È un’amicizia che va avanti da diversi anni. I due si conoscono almeno dal 2010. E risale all’epoca l’idea di Beppe di dire ad alcuni collaboratori: «Sarà il nostro quartier generale. Da qui guideremo il Paese». Mai profezia fu più azzeccata visto che dopo qualche anno, è il 2013, Beppe e i suoi parlamentari sbarcano all’Hotel Forum, l’albergone con vista Fori Imperiale, inaugurato nel 1962 dal signor Angelo Troiani. Da qui sono passati ospiti illustri: Jacqueline Kennedy, Liz Taylor, Brigitte Bardot e Alain Delon. Fino al Beppe nazionale che ha fatto e disfatto i governi che si sono succeduti dal 2013 al 2022, che ha elevato Giuseppe Conte a leader di partito proprio nelle stanze del Forum. Perché qui Beppe si sente come fosse a casa sua, chiama per nome chi ci lavora, ha un menu personalizzato, insomma può fare quello che vuole. «Beppe e Gianfranco sono molto amici, non mi stupirei conoscendo Grillo che sia ospite di Troiani e non paghi» malizia un pentastellato della prima ora sotto la richiesta di anonimato. E così l’Hotel Forum è il teatro degli accordi e dei disaccordi, della scelta del leader del M5S, dei direttori urgenti quando Virginia Raggi sbanda (Ma questa è pazza) e soprattutto delle messe in scena. Beppe si diverte a scherzare e irridere i cronisti che sono assiepati per ore sotto l’albergo alla ricerca di una notizia: «Cucù, sono qui».

È il 20 giugno 2016 quando Grillo per festeggiare la vittoria di Virginia Raggi si affaccia dalla finestra dell’Hotel, mostrando una stampella a simboleggiare un appendino. Un modo per celebrare la vittoria della Raggi ma anche di Chiara Appendino a Torino. Come del resto rimane memorabile un altro episodio del 2017. Grillo è chiuso da 18 ore in una stanza dell’Hotel, è esausto dei discorsi, dei continui colloqui e concede alla stampa solo un gesto: cala due lenzuola annodate dalla finestra senza affacciarsi. Un carcerato che vorrebbe evadere? Una fanciulla che aspetta il principe azzurro? Di sicuro il gesto del leader M5s attira l’attenzione dei passanti, soprattutto turisti, che si sono chiesti sconcertati: “What about this?”. Nella speranza di sentirsi rispondere forse, vista la mobilitazione mediatica, “It’s Richard Gere”.

La mattina del 24 marzo del 2018 a poche ore dell’elezione del presidente della Camera il solito Beppe convoca lo stato maggiore del M5S nella terrazza del Forum. È la colazione di lavoro che precede l’elezione di Roberto Fico a presidente della Camera. Attorno a Beppe ci sono Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Alessandro Di Battista, Pietro Dettori, Alfonso Bonafede, Stefano Buffagni. Scattano una foto che certifica la presa di Montecitorio. E dopo lo scatto Grillo si lascia andare così: «Ora tocca prenderci Palazzo Chigi». Indimenticabile ancora quando si presentò all’Hotel Forum indossando un casco da astronauta e uscii dopo 24 ore sempre con il solito casco. È il febbraio del 2021: Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio al posto di Conte e Grillo deve decidere che ne sarà del Movimento: affidarlo all’avvocato del popolo? E mentre tutto questo succede l’amico-proprietario Gianfranco ride sotto i baffi. E chissà quante volte lo farà ancora.