«Un’ostilità politica che scivola in una zona grigia a confini sfumati di antisemitismo». Un nuovo segnale di inquietudine arriva dal mondo ebraico alla Chiesa. Ed è una voce quanto mai autorevole a lanciarlo: la massima autorità religiosa della Comunità di Roma: il rabbino capo Riccardo Di Segni, in un’intervista a «Shalom», la rivista della comunità.

L’occasione è piuttosto solenne: i 25 anni dall’elezione di Di Segni, che il 21 novembre del 2001 ha raccolto «il testimone e l’eredità» di rav Elio Toaff, grande figura che per 50 anni - e attraverso momenti anche dolorosi - ha guidato la Comunità capitolina, riscrivendo con piglio e carisma la fisionomia dell’ebraismo romano (2mila anni di storia, la Comunità più antica d’Europa) e anche italiano.

Nonno materno rabbino, padre medico e partigiano (una via a Senigallia è dedicata a Mosè Di Segni) a Riccardo Di Segni (a sua volta medico) tocca oggi il compito di condurre la Comunità in un altro passaggio arduo, dopo il 7 ottobre e la guerra di Gaza. E nell’intervista ad Ariela Piattelli, tocca molti temi. Sollecitato sulla visita in sinagoga di due pontefici (Benedetto XVI e Francesco, accolti dopo la storica visita di Giovanni Paolo II del 1986) e su cosa abbiano «sancito», Di Segni risponde che «queste visite diventate quasi routinarie sanciscono un rapporto di rispetto reciproco e di amicizia, anche se le modalità di incontro e di dialogo sono un campo di sperimentazione in continua evoluzione». Ma aggiunge: «Tra i tanti nodi da sciogliere direi che il più urgente oggi è quello dell’ostilità politica che scivola in una zona grigia a confini sfumati di antisemitismo, nella quale hanno un ruolo purtroppo molto attivo alcuni vescovi italiani, preti (contro il genocidio) e organizzazioni di base cristiane». «Lo zelo propal da loro mostrato - aggiunge - ammantato da spirito umanitario, nella sua assoluta selettività (non risultano fervori simili su altre cause ben più meritevoli di attenzione), desta qualche sospetto. Evidentemente c’è un terreno fertile di ostilità, e tutto questo sembra scorrere senza critiche nell’universo cattolico».

Il clima, dopo il 7 ottobre, è segnato dalla «percezione di un’ostilità crescente e incontrollata, del risveglio, non più inibito, di sentimenti antiebraici». Ma si avverte pure «un crescente bisogno di praticare l’ebraismo». «È decisamente finita un’epoca, quella della commozione e della solidarietà per la Shoah» eppure si profila un’identità più chiara.

Di Segni ribadisce che il segno auspicato della sua guida sarà una nuova vivacità, «forti legami con Israele e le altre comunità del mondo». E a pochi giorni dall’approvazione del ddl antisemitismo non manca il riferimento alla politica «Stiamo in continuo attenti alle evoluzioni della politica, agli strappi e alle offese che partono da ogni luogo - la sua esortazione - dovremmo prestare più attenzione alla ricchezza del nostro patrimonio culturale e religioso. La nostra comunità deve studiare, e non mancano né i libri né i maestri».