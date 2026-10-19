Il ritorno del papà di Ilaria e le manovre per prendersi Avs

Ci manca solo che papà Salis si candidi con Vannacci, ma da uomo di destra (Salis, non Vannacci) ha già preso la tessera di “amico dell’Anpi”, quindi è possibile. Si è pure già intrattenuto con Sylvie Lubamba, la signora che cura la comunicazione dell’ex generale. Era il 27 giugno 2024 (il Giornale pubblica in esclusiva la foto), la figlia Ilaria e Roberto Vannacci erano appena stati eletti all’europarlamento – lei con la Bonelli&Fratoianni, lui con la Lega – e qualcuno maligna che la showgirl, che ha fiuto, fosse interessata a seguire mediaticamente pure la famiglia Salis. Seguiva Vannacci da prima dell’elezione. La foto è scattata a Cesano Maderno (Monza): sopra di loro i due gonfaloni partigiani e arcobaleno. In realtà papà Salis ora sogna di fare le scarpe a Bonelli e Fratoianni, ma ci arriviamo.

Uno, nessuno, Roberto Salis. Il 5 marzo 2024 sale sul palco col presidente nazionale dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo, gran fustigatore delle «destre». Il 30 ottobre 2022, due giorni dopo l’anniversario della Marcia su Roma, l’allora direttore di Repubblica Molinari twitta contro Giorgia Meloni («Tacere è una scelta sbagliata») e il Salis gli risponde: «Tanto qualsiasi cosa dicesse verrebbe da voi criticata!». Il 25 aprile 2024 ha sfilato col sindaco dem di Roma Roberto Gualtieri. Un anno e mezzo prima, sotto a un “post” in cui Gualtieri demonizzava «la destra», Roberto ha risposto: «Piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Fratoianni, io emigro».

Non ci risulta che Roberto, 67enne cagliaritano, abbia mai abbandonato il Paese. Ma dov’era finito papà Salis? Periodicamente sospeso da X, dove trascorre le giornate a insultare chi non la pensa come lui (ma cosa pensa Roberto Salis?), è rispuntato qualche giorno fa quando s’è augurato di vedere i cadaveri del direttore del Giornale Tommaso Cerno e di altri giornalisti del nostro gruppo editoriale. La nostra colpa è stata di aver riferito dell’ennesimo processo in cui è coinvolta la figlia (stavolta contrapposta agli ex assistenti licenziati): Salis non ha capito che Ilaria non è stata assolta ma che il processo ricomincia daccapo. Sui social, al solito, è stato spernacchiato. Nel 2009 Roberto è stato denunciato dopo aver partecipato a un blocco coi Cobas. Nel 2013 ha tentato di farsi eleggere coi liberali “Fare per fermare il declino”: la gente ha fermato lui e sul declino fate voi. Quando Ilaria era in galera voleva farsi eleggere al suo posto. Adesso che Ilaria vuole sfilare Avs a Bonelli e Fratoianni, tenuti sotto scacco dai 180mila voti presi dalla Salis alle Europee, papà sogna di mettersi in società con la figlia e coronare il sogno di farsi eleggere da qualcuno. Ilaria ha allargato la sua rete ai movimenti di protesta albanesi ed è inserita nel giro della Flotilla cubana: ha un rapporto privilegiato con la figlia del Che, Aleida Guevara. Ha i voti dei centri sociali lombardi e ha scalato lo Spin Time di Roma.

Sinistra Italia rischia di passare dai coniugi Fratoianni alla famiglia Salis.