Il tribunale di Milano si sente “disagiato”. “Nessuno viene qui”

Una «situazione drammatica», causata dal «taglio netto» della pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Milano voluto dal ministero della Giustizia. Tanto da rendere necessarie misure che incentivino i dipendenti a scegliere questa città. E persino da chiedere la dichiarazione di Milano «sede disagiata» nell’amministrazione della giustizia. Un numero colpisce: con l’ultimo concorso sono stati assegnati agli uffici milanesi 94 impiegati, se ne sono presentati solo 5, gli altri hanno rinunciato. Questo per la «sproporzione» tra gli stipendi offerti e i costi del capoluogo.

«Se non avremo risposte - dice Roia -, non potremo più garantire i servizi essenziali». L’allarme è del presidente del Tribunale insieme al presidente della sezione gip, Ezia Maccora, e alla responsabile amministrativa, Federica Fiordalisi. Con un appello rivolto in primis al ministro, Carlo Nordio, e poi al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e al sindaco Giuseppe Sala. Nel mirino c’è il decreto ministeriale del 23 giugno 2026, pubblicato il 15 settembre scorso, che ha rideterminato gli organici amministrativi, assegnando a Milano - questi i calcoli - 891 dipendenti a fronte dei precedenti 1.127 (meno 21%). Particolarmente colpita la categoria dei funzionari. Considerando che la sede è distrettuale, spiega Roia, «abbiamo un impiegato ogni 3.644 abitanti». Molti meno, ad esempio, di Napoli e Napoli Nord (rapporto: uno a 2.168). «Siamo fortemente penalizzati». Alcuni dati della sede milanese, forniti ieri: 35 arresti al giorno, quasi 320mila imprese, 23mila procedimenti pendenti alla Sezione immigrazione più oberata d’Italia, un numero sempre crescente di reati da Codice rosso. «Prima di prendere decisioni - aggiunge il presidente del Tribunale - andavano studiati questi numeri».

Ancora si è fatto notare: «Fin qui abbiamo raggiunto gli obiettivi del Pnrr, ma in queste condizione sarà impossibile continuare con gli stessi ritmi». Potrebbero anche essere ridotte le udienze del pomeriggio. E Roia: «Non ho sentito molti ringraziamenti ai magistrati, che sono artefici del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Quando sbagliano vengono criticati...». Fiordalisi ha parlato di scoperture per funzionari e cancellieri fino al 60 per cento. «I concorsi sono falliti. Sarebbero previsti, ad esempio, 12 autisti. All’ultima assegnazione non se ne è presentato nessuno». Milano è troppo cara per un assistente giudiziario - è uno dei casi - che guadagna 1.600 euro. Le proposte: «Edilizia convenzionata, concorsi specifici a livello regionale, blocco in uscita che ferma qui gli impiegati per almeno 5 anni, sconti sui trasporti, incentivi in termini di welfare. Oltre alla dichiarazione di sede disagiata con relativi vantaggi economici e di carriera (per i magistrati, ndr)». Conclude Roia, che parla di «massima collaborazione» con il ministero: «Non c’è volontà politica di penalizzarci. Ma visto che Milano ha sempre dato risultati eccezionali, si pensa che Milano tanto ce la farà lo stesso». La coda polemica: «Al di là della battaglia persa di natura referendaria e delle frasi ideologiche, non si sente parlare dei problemi concreti».