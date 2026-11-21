Non si sbilancia quando viene incalzata dai cronisti, Elly Schlein. «La patrimoniale? Stiamo discutendo. I tavoli stanno procedendo bene e contiamo di concludere quanto prima». E mentre scolpisce queste parole prepara gli ultimi dettagli per il viaggio di oggi. Direzione Parigi al grande evento contro l’oligarchia internazionale. Tradotto, il summit per colpire i grandi ricchi.

Non si sbilancia ufficialmente perché non c’è ancora un punto di caduta sulla tassazione della discordia. La mediazione non è arrivata ma presto, forse già in settimana, potrebbe arrivare. Ma nella cabina di regia di Schlein l’idea di introdurre un’imposta patrimoniale - guai chiamarla così, però - c’è e verrà tirata fuori al momento opportuno. Schlein tentenna perché terrorizzata dell’effetto boomerang anche se sul tavolo del Nazareno le sarebbero arrivati degli studi che fotografano la maggioranza degli italiani favorevoli a una tassazione sui super ricchi. Una strategia che di fatto viene svelata dalla capogruppo dem a Montecitorio, Chiara Braga, che ospite di Giovanna Pancheri a Start, la mette così: «Noi siamo favorevoli a una misura europea ma sappiamo che si può fare anche a livello nazionale. Io sono convinta che serva

in questo momento particolare chiedere uno sforzo in più a chi ha delle ricchezze che non concorrono in maniera sostanziale a sostenere la crescita trovando una condivisione tra le varie forze politiche. Di patrimoniale il Pd non ha mai parlato, parliamo di contributo dalle grandi ricchezze e penso sia questo il tema da affrontare».

In questa cornice si inseriscono il viaggio a Parigi, dove si parlerà di patrimoniale e il dialogo con Maurizio Landini, leader della Cgil e grande sponsor di una super tassa da imporre ai ricchi. Non è un caso che ieri Schlein abbia voluto sfilare al fianco del segretario del sindacato che può contare oltre due milioni di lavoratori e altrettanti di pensionati. Come dire, la Cgil può diventare determinante sulle primarie e di sicuro anche sulle secondarie. Schlein dunque sposa la linea del sindacato di Corso d’Italia. E la sposa al punto che oggi volerà a Parigi per partecipare al primo summit contro l’oligarchia internazionale, un appuntamento internazionale che metterà attorno allo stesso tavolo economisti, studiosi, esponenti politici. Al centro del confronto la crescente concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di pochi e ancora la definizione di proposte concrete per

contrastare le disuguaglianze. Ci sarà, va da sé, una delegazione della Cgil -rappresentata dal segretario confederale Christian Ferrari - e ci sarà - come si diceva sopra - Elly. Atteso l’intervento della segretaria alle 7.30 della sera. Prima della numero uno del Nazareno dovrebbe toccare fra gli altri a Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Thomas Piketty e soprattutto Gabriel Zucman che è il punto di riferimento dell’idea di patrimoniale di Schlein. Il modello dell’economista francese rimanda a un imposta del 2 per cento sui patrimoni superiori ai 100 milioni.

Non è dato sapere quali saranno le parole che scolpirà la segretaria del Pd alla platea del Théâtre de la Concorde di Parigi. Limerà il discorso fino al pomeriggio di oggi. Ma si fa filtrare da fonti qualificate che potrebbe essere l’occasione per definire la posizione del Partito democratico. Di certo non vorrà che si chiami patrimoniale. Come le ha consigliato il professore Romano Prodi: «La patrimoniale sarebbe una bellissima cosa ma non si può fare, quindi è cattiva».