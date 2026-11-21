Un nuovo venerdì di scioperi ha paralizzato, ancora una volta, l’Italia. A manifestare sono stati gli studenti, i centri sociali, le solite sigle dell’antagonismo ma anche la Cgil. Tuttavia l’adesione, come ha spiegato Paolo Zangrillo, ministro della Pa, è stata inferiore al 12% per i dipendenti pubblici. «Percentuale bassa, ennesimo fallimento», ha dichiarato il ministro. Interi settori del pubblico e del privato hanno pressoché ignorato la chiamata e anche il comparto scuola, che storicamente ha elevati numeri nelle piazze, stavolta non ha risposto in massa, con meno del 15% di partecipazione. I cantieri delle grandi opere hanno lavorato regolarmente, così come i settori di edilizia, legno, cemento e laterizi. Negli impianti fissi ha scioperato l’1-2% e in molti settori gli stessi sindacalisti non hanno aderito. Il grido «Siamo un milione e mezzo» lanciato dal palco romano da Landini, dunque, appare solo retorica.

La composizione delle piazze di ieri è stata influenzata dagli studenti, che hanno partecipato in massa ai cortei indetti dai soliti collettivi di sinistra, che in molte città hanno legami a doppio filo con i centri sociali che, infatti, erano regolarmente presenti, insieme ad alcune sigle del sindacalismo di base come l’Usb. A Trieste ha fatto capolino anche la dem Deborah Serracchiani, col compagno Mitja Gialuz, sotto i vessilli della Brigata Garibaldi pro Tito (Tricolore con la stella rossa ndr.). A Napoli, è stato incendiato uno striscione contro la «Banda Bassotti» dei sindacati confederali con la firma proprio del sindacato e del Cau, un collettivo universitario della sinistra radicale, durante il corteo organizzato insieme a Potere al popolo. È stata poi data alle fiamme anche una foto della premier, così come a Roma, dove in piazzale Aldo Moro sono state bruciate le bollette e una copia del memorandum dell’accordo tra sindacati confederali e Confindustria. Anche una foto del ministro Crosetto con la scritta «Contro la finanziaria di guerra» è stata bruciata, come quella del segretario generale della Cgil Maurizio Landini che stringe la mano a Giorgia Meloni.

La maggior parte dei cortei si sono conclusi senza scontri: qualche tensione si è registrata a Roma, dova un gruppo di incappucciati ha fatto barricate e lanciato oggetti, contro le forze dell’ordine, ma sono stati gli stessi manifestanti a cacciarli, anche se le maggiori tensioni si sono registrate davanti al ministero dell’Istruzione, dove si sono radunati alcuni gruppi per scatenare le violenze. Il palazzo era presidiato dai blindati e dalle forze dell’ordine ma due studenti, Andrea di Formia e Marcos, di origini brasiliane, hanno deciso di frapporsi tra i violenti e gli agenti, facendo da scudo con le braccia aperte. «Ho seguito il corteo dall’inizio, ogni volta c’è una manifestazione pacifica, poi arrivano loro a incendiare i cassonetti e staccare i pali», ha spiegato mentre riceveva insulti come «servo del potere» e «Pasolini dei poveri». Il sindacato Coisp ha reso noto che tra Roma e Venezia, dove c’è stata qualche tensione, si contano almeno 7 agenti feriti, di cui uno a Roma trasportato in ospedale dopo essere stato colpito da una bomba carta. Agli agenti feriti ha rivolto la propria solidarietà il ministro Giuseppe Piantedosi. A Bologna si è registrato qualche contatto tra forze dell’ordine e i manifestanti durante un respingimento nei pressi di Confindustria così come a Torino in serata nel tentativo di sfidare un blocco durante il corteo non autorizzato. Nel capoluogo emiliano sono scesi in piazza anche i medici contro i Cpr.