Ilaria Salis ne ha sparata un’altra (grossa)

Ilaria Salis sostiene che sei hai un immobile, che hai comprato coi tuoi soldi, facendo tutti i sacrifici del mondo, e non lo usi come prima abitazione, in sostanza avresti solo due opzioni: o lo affitti, imponendo tuttavia un canone massimo del 20% del reddito dell’inquilino (chi glielo spiega che in questo modo nessuno darebbe mai casa a chi non ha una busta paga stellare?); oppure, in alternativa, se decidi di tenerla sfitta, devi essere tartassato dallo Stato con una imposta extra perché “è ingiusto ci siano persone che non hanno" un tetto "e delle persone che ne hanno dieci”.

Se volete vedere l'intervista integrale, realizzata qualche giorno fa da Federico Casanova a Rassegna Antigone, programma in onda su 12TVParma e Radio Radicale

In sintesi, Ilaria sostiene che i movimenti per la casa "suppliscono" a “compiti che le istituzioni non sono in grado di assolvere” e quindi “per mettere un tetto sopra la testa delle persone" a volte occupano anche immobili lasciati "colpevolmente" vuoti "dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica”. E questo lo sapevamo. Ma poi aggiunge che lo Stato dovrebbe intervenire a livello legislativo “calmierando i prezzi degli affitti e ponendo un tetto” al canone, facendo così in modo che ogni nucleo familiare spenda “al massimo il 20% del salario per la casa”. Infine “bisognerebbe tassare" gli appartamenti lasciati vuoti perché "le case sono fatte per essere abitate e non trovo giusto che ci siano persone che non hanno una casa e altre che ne hanno dieci”. Quindi bisogna intervenire con le gabelle "per aumentare la pressione fiscale sulle case che sono lasciate sfitte”.

A parte che se sono stato bravo e ne ho comprate dieci, chi è Ilaria per dirmi come devo disporne.

Ma poi perché dovrei essere punito con più tasse (oltre l'Imu) se investo il mio salario in un immobile che voglio lasciar lì parcheeggiato a far rivalutare? Forse qualcuno tartassa la Salis se, ipotizzo, invece di donare ai poveri parte del suo stipendio decide di tenerlo fermo in un conto deposito? Per fortuna, dico per fortuna, Ilaria non governerà mai. Perché altrimenti ci sarebbe da scappare in Guatemala.