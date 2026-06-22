Dl infrastrutture, tornano le norme per le ondate di calore. Di cosa si è discusso oggi in Cdm

Il decreto Infrastrutture, approvato dal cdm, "reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi sul cdm. Il consiglio dei ministri è stato poi incentrato sull’approvazione del Dl Infrastrutture che riguarda le opere ferroviarie e stradali da completare con i fondi del Pnrr. Il decreto, inoltre, affida a Sogin le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare "RTS-1 G. Galilei" della Marina militare. Si è, inoltre, deciso di nominare un commissario straordinario per garantire la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici.

Il decreto prevede uno stanziamento fino a 100 milioni di euro per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Il testo introduce anche un programma di formazione pluriennale del personale e dispone che, dal 1° gennaio 2027, l'Istat elabori stime trimestrali del saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore. Ma non è tutto. "A seguito del CdM di oggi", si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, "si è svolta una riunione con i tecnici dei ministeri coinvolti nel provvedimento per trovare una quadra sul miliardo di euro dell'ex piano Rosco, che il ministro Salvini ha voluto destinare al Piano Casa attraverso la rimodulazione delle risorse Pnrr". L'esito dei lavori "è stato positivo", si aggiunge, perché "è stata infatti individuata una strada normativa in grado di creare lo strumento necessario per veicolare le risorse".



Sempre in Cdm è arrivato il via libera preliminare alle norme per il conferimento della medaglia al merito silvano. È stato approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Il provvedimento, viene spiegato, prevede tre tipologie di medaglie - oro, argento e bronzo - accompagnate da corrispondenti diplomi di benemerenza di prima, seconda e terza classe. Il regolamento individua i soggetti destinatari del riconoscimento, definisce i requisiti di onorabilità, disciplina le modalità di presentazione e valutazione delle candidature e prevede l'istituzione di una commissione esaminatrice.

"Lo scontro a distanza con il presidente Donald Trump non deve inficiare i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Questa è la linea espressa da Giorgia Meloni nel corso del Consiglio dei ministri di oggi. "Lo scambio tra me e Trump non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti", avrebbe detto il presidente del Consiglio.

Meloni ha, inoltre, invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata Usa per la festa dell'Indipendenza americana anche perché "l'ambasciatore Fertitta é sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti".