I giovani di FI: "Ecco le vittime delle Br". E la Di Cesare: "Intimidazione squadrista"

Donatella Di Cesare la chiama " intimidazione squadrista ". È la protesta silenziosa di un gruppo di militanti di Forza Italia giovani che, senza minacce e senza slogan, ha interrotto la lezione della professoressa all'università La Sapienza di Roma come protesta al post della docente di alcuni giorni fa sul post da lei dedicato alla morte dell'ex Br Barbara Balzerani. Un'azione che, con ben altri modi, viene regolarmente compiuta dai collettivi di sinistra quando nella stessa università ci sono interventi a loro non graditi, come quello di David Parenzo.

" Intimidazione squadrista di militanti di Forza Italia Giovani, esterni all'università, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benjamin alla Sapienza. È la seconda volta che le lezioni vengono interrotte. Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento, così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata, ma una violenta azione di squadrismo ", scrive Di Cesare, che non ha avuto alcuna reazione in altre occasioni. I militanti di Forza Italia, di cui tutto si può dire tranne che sia un partito "squadrista", hanno esposto le foto delle vittime delle Br e uno striscione con scritto: " Forza Italia ricorda ".

Tutto questo è avvenuto nel silenzio più assoluto, come si evince anche dal video pubblicato dalla stessa docente sui suoi profili social. Gli stessi attivisti di Forza Italia lo definiscono come un " flash-mob silenzioso ", " una protesta silenziosa e pacifica ma con un forte significato simbolico ". Gli attivisti hanno mostrato le immagini di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino. Quindi, quelle dei professori de La Sapienza, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli. Infine, anche l'immagine dell'ex sindaco di Firenze, Lando Conti, ucciso in un'azione delle Brigate Rosse rivendicata dalla stessa Balzerani dal carcere.