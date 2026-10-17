Iran, i giovani di Forza Italia scendono in piazza per Najmeh Amini

Forza Italia Giovani ha manifestato davanti all’Ambasciata dell’Iran a Roma per esprimere la solidarietà nei confronti di Najmeh Amini, la giovane di 23 anni condannata a morte dal regime iraniano per un post sui social.

“Ci uniamo all’appello del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per la sospensione della condanna a morte di Najmeh e chiediamo libertà per lei e per tutte le ragazze e i ragazzi iraniani ingiustamente perseguitati, torturati e imprigionati dal regime degli Ayatollah”, dice Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani. “La pena di morte è una barbarie che deve finire”, sentenzia l’esponente azzurro che, poi, aggiunge: “Per questo siamo orgogliosi dell’impegno di Tajani e del Governo italiano in sede ONU per ottenere una moratoria universale sulla pena capitale”. Leoni assicura: “Forza Italia Giovani continuerà a essere al fianco del popolo iraniano nella sua battaglia per la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani”.

Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, presente alla manifestazione, ricorda: “Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto ieri formalmente al regime iraniano di sospendere la pena di morte per Amini”. Poi sottolinea: “Sappiamo, però, che tante altre persone sono in attesa di un destino analogo e che molti sono già stati massacrati. Mesi fa, nelle vie di Teheran e in altri luoghi dell’Iran, migliaia di persone sono state uccise per aver chiesto soltanto libertà”. Gasparri denuncia: “L’Iran è un regime oscurantista che reprime il proprio popolo, vuole uccidere una donna libera come Najmeh Amini e arma gli Houthi, Hamas ed Hezbollah, che seminano morte e terrore in Libano, in Israele e nell’area di Suez, minacciando anche l’Arabia Saudita. Noi vogliamo che l’Iran torni a essere un Paese libero”. Gasparri ha, quindi, chiesto che sia fermata “l’esecuzione di Najmeh Amini e di tutte le persone condannate a morte soltanto perché rivendicano la propria libertà”. Il senatore azzurro, poi, assicura: “Forza Italia e le istituzioni italiane sono contro una teocrazia che porta guerra e miseria nel proprio territorio e minaccia un’intera area, con conseguenze che stanno devastando le economie e i diritti dei popoli di tutto il mondo. Siamo con il popolo iraniano contro questo regime di oscurantisti e massacratori. Siamo qui per gridare, per Amini e per tutte le persone che si trovano sotto la stessa minaccia, una sola parola: libertà”.