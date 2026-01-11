"Provocazione per alimentare paure". Ora pure la diocesi di Piacenza nega l'islamizzazione

Il Giornale è da tempo impegnato nella denuncia di un forte incremento dell'islamizzazione, spinto anche da iniziative che partono dalle scuole e dalle istituzioni. Uno degli ultimi reportage in tal senso riguarda Piacenza e i legami delle scuole con uno dei centri islamici locali. Un'iniziativa che ha fatto molto discutere, di cui si è parlato anche a livello nazionale, che ha visto la risposta della locale diocesi, in netta contrapposizione.

" Sostenere che sia in corso una 'islamizzazione' di Piacenza pare proprio una provocazione volta ad alimentare paure ", hanno dichiarato Claudio Ferrari, direttore Ufficio diocesano Scuola, padre Mario Toffari, direttore Ufficio diocesano Migranti, Emanuele Vendramini, direttore Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso rispondendo proprio all'inchiesta di questo quotidiano. La realtà, secondo loro, " è molto più complessa " e " non può essere svilita con slogan ad effetto ". Anzi, gli esponenti della diocesi vicentina sostegono che " storicamente si sono sviluppate nella nostra realtà settori produttivi che hanno attratto persone, lavoratori che svolgessero mansioni non più “gradite” dai piacentini. Queste persone che contribuiscono al Pil e allo sviluppo economico della nostra provincia hanno evidentemente una storia, una cultura, una lingua, una religione (così come i nostri nonni o parenti che sono andati a lavorare in Belgio, Argentina, Svizzera o Francia), portavano le loro tradizioni e la loro cultura ".

Se poi, aggiungono, " l’indagine (o presunta tale) è finalizzata ad individuare il pericolo da cui guardarsi, molto probabilmente non è la presunta islamizzazione la causa dei veri problemi che ci assillano come della qualità dell’aria, dell’emergenza abitativa, della precarietà sempre più diffusa che genera problematiche sociali in un clima di crescente incertezza per il domani ". E sorprende, dicono in un altro passaggio, " che ci si sorprenda di fronte ad iniziative in ambito scolastico di conoscenza dei loro ambienti e della loro fede. C’è solo un modo per abbattere i pregiudizi ed è quello di una conoscenza cordiale e rispettosa ". Il punto che però è stato ignorato dagli esponenti della diocesi è che ci dev'essere reciprocità nella conoscenza, che sta mancando nel momento in cui nelle scuole la religione cattolica diventa elemento di divisione con i canti natalizi cancellati, i presepi nascosti o non fatti, la negazione del Natale. Gli esponenti della diocesi di Piacenza sostengono che " il pericolo è l’abbandono di tanti battezzati dalla fede cristiana e dalla sua visione della vita. Se la tradizione cristiano-cattolica deve essere trasmessa nel suo valore anche socio-politico più che preoccuparsi di eventuali pericoli esterni, ci si deve interrogare su quelli interni ". Bene, allora si faccia un'analisi sincera sul perché è successo e sta succedendo e si forniscano risposte ai fedeli.