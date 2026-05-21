In Italia resta alta l’allerta. Preso un 15enne "pronto a colpire"

Arrestato per terrorismo internazionale un 15enne tunisino, residente con i genitori nel Senese. Grazie a un'attività della Digos di Firenze sviluppata anche sulla base di segnalazioni dell'intelligence, gli inquirenti hanno intercettato messaggi in cui si diceva pronto a colpire, mentre gli estremisti in contatto con lui gli avevano anche fornito istruzioni sui luoghi da scegliere per un attentato. Pericolo concreto, tanto che la gip del tribunale dei minori di Firenze che ha accolto la richiesta di arresto della procura, nell'ordinanza, definisce il ragazzo «un soggetto pericoloso capace di commettere atti gravi, non avendo mutato le proprie pericolose convinzioni ideologiche».

Già, perché il giovanissimo aspirante jihadista non era alla sua prima fascinazione con la radicalizzazione. Era già stato collocato in comunità a ottobre scorso perché cercava adepti online, si filmava in passamontagna minacciando i «miscredenti» nel nome di Allah, e intratteneva rapporti con ambienti vicini al Daesh. E nonostante gli fosse stata concessa la messa alla prova, aveva subito ripreso «l'opera di proselitismo», scrive ancora la giudice, «con la conseguenza che, se non opportunamente contenuto», avrebbe potuto «compiere azioni di grave violenza in danno della collettività».

Il 15enne, arrivato in Italia tre anni fa, era dunque un giovanissimo «veterano» della radicalizzazione. Era stato intercettato la prima volta quando a dicembre 2024 suo padre ne aveva denunciato l'allontanamento. I carabinieri e la Digos di Firenze lo avevano sorpreso a Montepulciano con un coltello a serramanico mentre manifestava «forti simpatie per il terrorismo islamico», trovando sul suo cellulare le prove di «un chiaro percorso di radicalizzazione attraverso il web», con numerose ricerche, tra cui «come raggiungere la Siria e anche come costruire una bomba». Il tunisino era arrivato persino a prestare giuramento su una piattaforma di messaggistica a un gruppo jihadista, per il quale il 15enne aveva poi tentato di reclutare altri islamisti. L'averlo mandato in comunità, però, non aveva fermato il processo di radicalizzazione, proseguito letteralmente il giorno successivo alla sua messa in prova.

«Un altro bravo ragazzo, da comprendere, integrare e mantenere», il sarcastico commento su X del vicepremier e titolare del Mit Matteo Salvini dopo l'arresto per terrorismo del minorenne. La cui vicenda riporta inevitabilmente a quella di Salim El Koudri, l'uomo che l'altro giorno ha travolto otto persone in centro a Modena, e al quale non è stata però contestata l'aggravante del terrorismo. Sul punto il senatore azzurro Maurizio Gasparri annuncia un'interrogazione a Matteo Piantedosi e domanda: «Siamo di fronte a un pazzo isolato o a una persona che può unire una vena di follia con l'estremismo fondamentalista?».

Quesito condiviso dal leader di Iv Matteo Renzi, che ospite di Omnibus a La7, annunciando anche lui un'interrogazione al titolare del Viminale, si chiede «chi si è perso» El Koudri, per poi insistere: «Siccome in Italia non è mai accaduto in passato un episodio di terrorismo, se questo non è terrorismo, va dimostrato. Perché è il tipico atto che fanno i terroristi, i lupi solitari».