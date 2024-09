"The Italian Navy exhibition", la mostra che celebra la Marina Militare

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 5 al 14 settembre 2024, la Galleria Alberto Sordi a Roma ospiterà la terza tappa di un’iniziativa espositiva di grande prestigio e significato, che celebra la storia e i valori della Marina Militare. Dopo il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e l’Ambasciata d’Italia a Washington, arriva a Roma la meravigliosa mostra dal titolo di Ocean Stories. The Italian Navy exhibition, organizzata dalla Marina Militare, prodotta da Magister Art.

Le meraviglie del mare

Quello che i visitatori si troveranno davanti sarà un percorso espositivo multimediale e immersivo. Una sorta di lungo racconto che mostrerà l'intero universo delle forze armate, coinvolgendo il pubblico. Quattro saranno le aree tematiche in cui i visitatori saranno accompagnati nel viaggio:

• Ocean Planet, la prima area che descrive nel dettaglio l'impegno della Marina Militare per la sua conoscenza, protezione, preservazione attraverso la dimensione subacquea, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Al suo interno molti contenuti video e fotografici oltre a infografiche che illustreranno gli elementi identificativi dell'Oceano, come le sue dimenzioni, la profondità e il volume d'acqua. Saranno anche illustrate le importanti attività che vedono coinvolta attivamente la Marina Militare nella conoscenza, conservazione, protezione e preservazione dell’Oceano.

• Tempo, è il titolo della seconda area dove si troverà un percorso per immagini dedicato al ritmo dei gesti e delle azioni in mare, con foto e filmati che mostreranno le operazioni della Marina Militare, a partire dal fischio del nostrome ai clutter dei radar, dal rumore del vento alla scia di un’imbarcazione sul mare, dal tintinnio della campana allo scricchiolare delle cime; suoni che diventano un metronomo che scandisce la vita a bordo di tutte le navi.

• Il cuore della mostra sarà poi dedicato alla Nave scuola Amerigo Vespucci, definita dalla portaerei americana USS Independence come: " La nave più bella del mondo ". Un vascello che non è solo l'ambasciatore dell'Italia nel mondo, ma portatore dei valori degli italiani come l'uguaglianza tra i popoli, l'inclusione, l'educazione, la formazione, senza dimenticare la solidarietà e l'accoglienza.

Sarà possibile visitare virtualmente la nave grazie a una riproduzione tridimensionale virtuale realizzata dall’Università degli Studi di Firenze, e contemporaneamente ammirare il suo modellino fisico di quasi 5 metri di lunghezza. Proprio nei giorni della mostra, l'Amerigo Vespucci sarà in navigazione da Tokyo verso Manila, tappe del tour mondiale che dal 1 luglio del 2023 vede la Nave scuola della Marina Militare quale rappresentante del Made in Italy nel mondo.

• L'ultima tappa dell'affascinante percorso sarà quella che omaggerà i Sailors leading, ovvero l'equipaggio della Marina Militare, le persone che ne costituiscono l’essenza e ne esaltano l’aspetto umano.

Volti e voci che compongono un mosaico dei professionisti navali, degli aviatori, ingegneri, medici di bordo, palombari e giovani allievi che hanno intrapreso la via del mare e che formano quella grande famiglia che compone l'equipaggio.