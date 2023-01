L’Altrove di Grillo, le vacanze di Conte e gli eco-vandali di Orfini: ecco il podio dei peggiori

Anno nuovo, vecchi volti da podio. I primi tre peggiori del 2023 sono tutte vecchie conoscenze della nostra rubrica. Uno di questi, Giuseppe Conte, lo abbiamo giusto premiato la scorsa settimana nell’edizione speciale che incoronava i peggiori di tutto l’anno. Ma andiamo con ordine e, come al solito, partiamo dall’ultimo classificato.

Al terzo posto questa settimana troviamo Beppe Grillo e la sua nuova “religione”. Tempo fa ai suoi aveva confidato di aver "aderito a una nuova confessione, l'altrovismo". Lo scorso 21 dicembre è tornato sui social con frasi in a dir poco confuse: " Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d'inverno, l'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove. L'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni" . E nei giorni scorsi ancora: “ Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi ". Davvero incredibile: se ne inventa sempre una nuova. Ma sicuramente c'entrerà con lo spettacolo che sta per lanciare a teatro. La speranza è che non sconfini ancora una volta nella politica.

A proposito di politica grillina… ecco, al secondo posto, il numero uno del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, è finito su tutte le pagine di giornale per la sua vacanza: hotel super lusso a Cortina. “Camere da mille euro a notte”, malignano sui social. “Camere da 2.500 euro a notte”, rilanciano altri. Solito tritacarne mediatico. Ma succede così se per mesi sei andato nelle principali piazze d’Italia a fomentare i percettori del reddito di cittadinanza e le fasce più disagiate contro il governo. Dopo tutto è tipico dei pentastellati, maestri del doppiopesismo! Poi, per carità, l’ex premier fa benissimo a godersi i suoi soldi. O a farsi ospitare dalla compagna Olivia, ereditiera di una famiglia di albergatori di lusso. L’importante è che poi non vada in giro per il Paese a fare la morale a tutti quanti.