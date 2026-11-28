Una platea di giovani. Non silenti, ma motivati. Ed è su questo entusiasmo che punta il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo a Verona in occasione dell’Assemblea di Lega Giovani. “Ho bisogno di giovani della Lega rivoluzionari. Non ho bisogno di giovani leghisti aspiranti a qualcosa, in attesa di”, è l’appello accorato del leader del Carroccio che chiede giovani che abbiano “il fuoco dentro” per portare avanti le battaglie del partito. “Non ho bisogno di una Lega giovani appiattita e accucciata - puntualizza - Non serve alla Lega, non serve all’Italia, non serve ai gruppi parlamentari. D’altronde se non hai un po’ di sana follia a vent’anni ti manca qualcosa”.

E Salvini indica subito la battaglia da combattere: il fondamentalismo islamico e l’odio che diffonde. “L’odio islamico è il problema numero uno con cui abbiamo a che fare, oggi, domani e dopodomani. Perché mi seccherebbe aver dedicato 36 anni della mia vita per dare l’autonomia, il federalismo, l’autogoverno a chi domani chiude le chiese per aprire moschee, riveste di tappeti ragazze che devono decidere per posta come amare, chi baciare e chi sposare”.

Ma il segretario della Lega non si ferma qui, definendo quello islamico “un problema non solo dei terroristi, ma che abbiamo anche noi in casa”. “La religione islamica è la seconda religione in Italia oggi, e in alcune città europee è la prima religione in alcuni quartieri. È una religione oscurantista, che predica odio, violenza, sopraffazione, sottomissione. È l’unica religione nel nome della quale si fanno attentati ancora nell’anno del Signore 2026 - dichiara dal palco di Verona - Oggi hanno gli utili idioti della sinistra che gli spalancano le porte pensando in maniera suicida per avere nuova manodopera da sfruttare nei campi”. E qui la stoccata: “questi non li vogliono perché sono buoni: questi li vogliono perché cercano schiavi per i loro padroni e i loro datori di lavoro. Non vogliono fratelli o sorelle, hanno bisogno di schiavi. E magari qualche sindacato ha bisogno di tessere sindacali, e magari qualche leader di partito pensa di avere nuovi elettori: non hai capito niente, amica mia. Non hai capito niente”.

Dalla battaglia contro l’odio islamico Salvini passa a parlare della realtà quotidiana dei giovani, le scuole. “Ognuno di voi si batta per il suo liceo. E dico a chi si occupa di scuole superiori: giocate in contropiede, chiamatemi che io vengo, organizzatevela voi nella vostra scuola un’autogestione come Dio comanda, ma per parlare di problemi veri, non di Gaza, ma di casa nostra e delle esigenze dei giovani di casa nostra”. E poi l’appello: “Non ho bisogno di pro-Pal. Ho bisogno di pro-Italia, di pro-Veneto, di pro-Roma, di pro-Milano. E lo stesso in università. L’Islam politico, e non solo, è incompatibile con un futuro di libertà, dignità, prosperità e rispetto. E anche questa distinzione fra l’Islam estremista, l’Islam politico, l’Islam moderato... semmai c’è chi dice oggi spudoratamente quello che vuole fare sulla poligamia, sulla chiusura delle chiese e sulla svendita del corpo delle donne”

Ma la serata di Verona non è una semplice mobilitazione di giovani animati da ideali e passione. L’orizzonte è chiaro: le prossime elezioni politiche. E il leader della Lega lo afferma senza ambiguità: “il 2027 sarà un anno determinante. Spesso in politica si usano aggettivi roboanti: ‘definitivo’, ‘supersonico’, ricordatevi la scala numerica di chi scende e di chi sale, non lo dicono i sondaggi, perché oggi i sondaggi, non faccio nomi, li usano non per fotografare la realtà, ma per mettere nero su bianco su qualche giornale che ormai è sempre meno letto qual è il desiderio di una sinistra che ormai controlla quasi tutto il sistema mediatico italiano”. E chiudendo con un passaggio sulle elezioni in Spagna, Salvini ha affermato con ironia: “non dico nulla. Anzi, ribaltiamo la situazione: vedo molto bene Sanchez, lo vedo gagliardo. Ma la storia passa anche da Parigi, e non da Poitiers, ad aprile 2027. Poi si voterà in Polonia, anche quello è un baluardo della civiltà occidentale e poi in Italia”. E sulle elezioni nazionali, “non so quando, se a maggio, giugno, ottobre o novembre. Ma io sono pronto”.