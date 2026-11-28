Quella di questo pomeriggio non è stata prima volta, e molto probabilmente non sarà neanche l’ultima, che il ministro della Difesa Guido Crosetto sceglie di ingaggiarsi con il proprio account X per rispondere a qualche utente che attacca o che polemizza con qualche sua dichiarazione pubblica. L’ultimo in ordine di tempo è di qualche ora fa quando Crosetto ha commentato in modo piccato al post di pubblicato da Gabriele Guzzi – nella bio del suo account si presenta come “economista e filosofo PhD, insegno all’università di Cassino Già economista a Palazzo Chigi Alumnus Bocconi e Luiss Presidente dell’Indispensabile”. Prima di soffermarsi sul post di Guzzi è però interessante la risposta del ministro: “se la gente superficiale come lei avesse la volontà di capire saprebbe che il concetto finisce dicendo che non si può più parlare di sovranità nazionale senza unirla alla “sovranità funzionale” e cioè la reale possibilità di governare con gli strumenti ( e le risorse) che servono. É un’estensione del termine non la negazione. So che è tempo perso ma ho 2 minuti da buttare. Aggiungo: se le interessa le mando il ragionamento completo che sono una trentina di cartelle”.

Se la gente superficiale come lei avesse la volontà di capire saprebbe che il concetto finisce dicendo che non si può più parlare di sovranità nazionale senza unirla alla “sovranità funzionale” e cioè la reale possibilità di governare con gli strumenti ( e le risorse) che… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 28, 2026

Il contatore dei like al post di Guzzi al momento segna 294 mentre quello del commento di Crosetto è già a 136, a riprova che l’intervento pedagogico sembra aver centrato l’obiettivo di tarpare le ali alla contestazione mosse mossa dal professore che riprendendo una dichiarazione di Crosetto – l’incipit utilizzato dal ministro era: “non ha più senso parlare di sovranità nazionale, perché non esistono più confini nazionali dentro cui tu puoi determinare qualcosa – aveva precisato: “tutto il mondo sta letteralmente parlando di sovranità, cercando di riacquistare il potere ceduto - più o meno erroneamente - a istituti sovranazionali dal dubbio o inesistente carattere democratico. Tutti, tranne in Italia. Questa frase è di una gravità assoluta e falsa (…). E questa sarebbe la destra, i Fratelli d’Italia? Abbi pietà di noi”. Forse l’invocazione finale alla pietà, più di tutto il resto, sarà suonata alle orecchie del ministro come provocatoria e tranchant facendo scattare la molla della risposta pedagogica, insomma Crosetto si sarà sentito in parte come il maestro Perboni che non si esime dal rimproverare Franti per il poco studio, perché nel suo ragionamento duale sulla sovranità nazionale e funzionale è lo stesso ministro che ci tiene a precisare come “la sovranità di una nazione si misura oggi non soltanto nell’autonomia delle sue decisioni, ma anche nella capacità di attuarle, preservando la sicurezza, la resilienza e l’indipendenza strategica in un contesto di crescente interdipendenza globale”. Insomma, la sovranità funzionale non è alternativa a quella nazionale, ma è la sua indispensabile dimensione operativa.