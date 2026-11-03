L’allarme di Bertolaso sulla sanità: “Non possiamo coprire disavanzi altrui”

«Sono un po’ preoccupato per una manovra che comunque è figlia dei tagli che hanno lasciato i governi passati, tutti del centrosinistra, ma resto fiducioso nel governo, nel ministro Giancarlo Giorgetti e nel fatto che alla fine qualche risorsa in più si riuscirà a trovare. Perché la sanità è il primo problema e dato che stavamo risolvendo tutte le situazioni, anche quelle legate alle liste d’attesa, dover rallentare sarebbe un peccato». Il governatore Attilio Fontana guarda con fiducia a ciò che potrà accadere con una manovra che paga scelte passate ma che comunque andrà ad incidere anche sulla sanità lombarda. «I tagli previsti per la sanità sono insostenibili per tutti, anche per la Lombardia» commenta l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che alza la voce e promette battaglia: «Il ridimensionamento sul comparto sanitario per il 2027 - spiega per noi si tradurrebbe in quasi mezzo miliardo in meno rispetto al 2026». Questo «significa non riuscire a completare il lavoro sulle liste d’attesa e frenerebbe l’entrata a pieno regime delle case e degli ospedali di comunità e anche il piano di incentivi per trattenere i professionisti nella sanità pubblica». Motivi per cui «faremo di tutto affinché questo stanziamento venga migliorato».

Bertolaso mette nel mirino anche la Regione Abruzzo: «Stiamo fronteggiando un assalto alla diligenza assolutamente inaccettabile da parte di alcune Regioni che, con un atteggiamento imbarazzante e accodandosi a una richiesta della Regione Abruzzo, a due mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario 2026 si sono inventate una rimodulazione della quota indistinta del fondo sanitario nazionale» osserva l’assessore.

«Pretendere alla fine di ottobre un ridimensionamento delle risorse già programmate di 250 milioni di euro per coprire disavanzi altrui non accade in nessuna realtà istituzionale o imprenditoriale seria - aggiunge -. Penalizzare la Lombardia o altre Regioni virtuose per coprire deficit altrui è inaccettabile. Un’istanza simile presentata a ottobre inoltrato non è solo tardiva, ma ai limiti della costituzionalità. E chi ha diritto a maggiori risorse non può ottenerle togliendole a chi lavora bene». Bertolaso è un fiume in piena e si concede anche una battuta: «L’ho detto a tutti i governatori del Sud: per evitare la mobilità sanitaria verso il Nord dovete chiudere le frontiere». Il gruppo lombardo di FdI, tramite il capogruppo Christian Garavaglia, si impegna a «portare avanti la posizione» sui fondi per la sanità per tutelare gli interessi della Regione. «Al governo - commenta Garavaglia - chiediamo di tenere in considerazione una Regione come la Lombardia che si è dimostrata virtuosa e che ha bisogno di continuare ad avere le risorse necessarie per mantenere la qualità del servizio che ha sempre dimostrato di avere».

Mentre Seppur per motivi diversi, anche il sindaco di Milano Beppe Sala critica la manovra che «penalizza» i Comuni: «Non ci aiuta e ne stiamo discutendo con Anci. Ci sono una serie di questioni che poi sono sempre le stesse, trasporti, disabili e scuole, su cui noi non vediamo un grande sostegno - afferma il sindaco -. Lascio che sia Anci a fare questa battaglia per avere più fondi, ma non è che si vedano spiragli o segnali positivi per i Comuni...».