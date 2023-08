"Assurdo". Bufera sul sindaco di Taranto: apre una raccolta fondi per il neonato abbandonato

Il neonato ritrovato in un cassonetto ieri a Taranto per fortuna sta bene, è vigilato in ospedale, con tutte le necessità del caso. Forse avrà presto anche una famiglia. La madre naturale, che lo aveva abbandonato con un orsacchiotto vicino al cassonetto, è stata rintracciata, e anche lei al momento è sotto osservazione in ospedale. Avrà dieci giorni di tempo per decidere se riconoscere o no il figlio. Altrimenti il piccolo Lorenzo (così lo hanno chiamato i sanitari) potrà presto essere preso in adozione. Continuando a ricevere nel frattempo tutte le cure che la legge italiana prevede. A carico, ovviamente, del servizio sanitario nazionale. E successivamente dei servizi sociali.

Ieri il sindaco Melucci, nella frenesia delle notizie che si susseguivano sul neonato ritrovato, ha aperto un conto corrente del Comune di Taranto con un Iban per mandare donazioni per aiutare il bambino. Pubblicizzandolo con un post su Facebook sulla sua pagina inneggiante ai buoni sentimenti. Un post che però è stato bombardato solo di critiche al sindaco. “In che consiste la solidarietà? A cosa servirebbero i soldi donati a questa creatura? In Italia il nostro Stato provvede ai bisogni dei minori, sicuramente potranno individuare una famiglia amorevole che lo accoglierà. La giustizia farà le sue indagini, ma il bambino non ha bisogno di elemosina che non va a lui in questo momento ”, scrive un utente, mentre un altro: “ Egregio signor sindaco Melucci, in questa fase molto delicata per la vita di questa creatura deve invocare il silenzio da parte di tutti lei compreso. Il bambino verrà adottato quindi non ha alcun senso questa raccolta fondi”. Ma i commenti contro l'iniziativa del sindaco sono centinaia: "Ogni occasione è buona per fare figuracce complimenti sindaco non si smentisce mai", e ancora: "Al piccolo Lorenzo servirà una famiglia in affido e adozione che provvederà a tutti i suoi bisogni, smettiamola con queste donazioni che non si sa mai dove vanno a finire". Piovono domande a cui il sindaco non risponde: "A cosa seve la raccolta fondi? In ospedale al bambino non serve nulla", e anche suggerimenti: "Sindaco non le ho mai visto aprire un Iban per i poveri e disoccupati di Taranto ".