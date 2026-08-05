Legge elettorale, intesa nel centrodestra: preferenze con alternanza di genere

Il centrodestra prova a lasciarsi alle spalle l’inciampo alla Camera e ritrova una posizione comune sulla legge elettorale. Riflettori accesi sul dossier preferenze, con l’obiettivo di ripresentare al Senato l’emendamento già depositato a Montecitorio, ma con una correzione destinata a rafforzare ulteriormente l’alternanza di genere.

La decisione è maturata al termine della riunione tra gli sherpa dei partiti di governo, convocata nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa e durata circa due ore. Un confronto necessario dopo le difficoltà registrate alla Camera, dove il percorso della riforma aveva fatto emergere distanze e incomprensioni all’interno della coalizione.

Secondo quanto riferito da fonti parlamentari di maggioranza, l’emendamento che sarà presentato a Palazzo Madama manterrà l’impianto già proposto a Montecitorio, introducendo però una modifica per rendere più stringente il principio dell’alternanza tra uomini e donne. La novità riguarderà anche i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, finora rimasti ai margini del meccanismo.

Il centrodestra tenta così di ricompattarsi attorno a una soluzione condivisa – voluta fortemente dagli italiani - evitando che il dossier sulla legge elettorale si trasformi in un terreno di scontro tra gli alleati. La linea concordata dagli emissari della maggioranza dovrà ora superare la prova parlamentare del Senato, dove i partiti di governo proveranno a presentarsi senza le esitazioni e le divisioni emerse a Montecitorio. L’obiettivo politico è chiaro: archiviare rapidamente l’incidente alla Camera e dimostrare che anche sulle preferenze e sulla rappresentanza di genere la coalizione è in grado di trovare una sintesi.