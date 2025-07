"L'ho segnalato a Meloni". "È una minaccia?". Scontro tra Sala e Marcora: cosa è successo in Aula

Beppe Sala non ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Milano, com'era prevedibile. Il suo discorso è stato puntiglioso e a tratti ha giocato in attacco, nonostante sia stato coinvolto nell'inchiesta giudiziaria che ha travolto il Comune di Milano. " Al consigliere Marcora che ha ritenuto di avere un momento di fama postando una mia foto in versione da galeotto, voglio dire che ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, al presidente del Consiglio e al presidente del Senato ", ha dichiarato il sindaco. Pronta la replica di Marcora: " È una minaccia? ".

La miccia che ha innescato lo scontro è stata la pubblicazione da parte del consigliere di Fratelli d'Italia di una foto generata con l'Ai del sindaco di Milano in abiti da carcerato. Il riferimento è all'iscrizione nel registro degli indagati di Sala ma questo ha evidentemente infastidito il sindaco, che ha deciso di effettuare una replica pubblica in aula consiliare. " Quello che mi hanno risposto lo tengo per me. Ora starò a vedere: se la forza politica a cui lei ha aderito le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Se ciò non avverrà, il partito che governa la nostra nazione ha un minimo rispetto istituzionale e ci tiene ", ha concluso Sala.