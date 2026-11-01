“L’immagine più commovente e il dono più toccante”. E Meloni ringrazia il fotografo che ha immortalato la sergente morta in Bosnia

Una foto può raccontare tanto, a volte tutto. Questa settimana l’Italia ha subito l’enorme perdita di quattro dei suoi figli prediletti, che hanno perso la vita rappresentando l’Italia all’estero. Quattro militari tragicamente scomparsi in un incidente aereo in Bosnia durante l’Operazione EUFOR “Althea”. Tra loro c’era Laura Procacci, 24 anni, sergente della Croce Rossa prossima alla conclusione del percorso di studi in medicina. Era alla sua prima all’estero, stava costruendo la sua vita professionale mattone dopo mattone fino a che l’inaspettato non ha fermato tutto.

Solo pochi mesi fa, Laura aveva realizzato uno dei suoi sogni più grandi, quello di marciare alla sfilata del 2 giugno di Roma. Era lì, tra migliaia di altri militari come lei, eppure c’è chi l’ha notata e le ha scattato forse uno dei suoi ritratti più belli con quella divisa che per lei era ancora quasi una novità. A immortalarla nella realizzazione del suo sogno è stato Daniel Sorza, fotografo che da tempo racconta il mondo militare sui social, che durante le prove del 2 giugno ha scattato tantissime foto e, tra queste, anche quella del sergente Procacci. “Questa è l’immagine più commovente e il dono più toccante che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ciao Laura, non ho avuto modo di dartelo di persona. Ma ora che sono qui, voglio consegnarti questa foto che ho scattato per te il 30 maggio 2026”, ha scritto il fotografo mostrando l’immagine di Laura e mostrando il momento in cui ha lasciato quel ritratto, stampato come fa con ogni militare a cui finalizza la consegna, sopra la lapide.

Sorza ha poi riportato una citazione per chiudere il suo ricordo: “Ci sono ferite che il tempo non può rimarginare e debiti che non potremo mai ripagare. Possiamo solo stringerci al vostro ricordo, con il cuore colmo di un’infinita, commossa gratitudine”. Un post così commovente, un omaggio così sentito non è passato inosservato e anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto ringraziare il fotografo: “Grazie per quello che fai e per ciò che racconti con le tue immagini”. Tanti i messaggi che il fotografo ha ricevuto per il suo scatto e per il suo “regalo”, forse il modo migliore per raccontare la storia e la passione di una ragazza, interrotta nella sua corsa alla vita.