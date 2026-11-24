«No alle piazze tattiche, sì al buonsenso». I comitati dei cittadini che si oppongono ai progetti di urbanistica tattica che hanno portato in questi anni degrado, notti insonni e insicurezza nei quartieri - da NoLo a Bruzzano a Gattamelata, fino all’ultimo progetto tra via Frua e piazza Sicilia - si sono compattati ieri per un presidio di protesta davanti a Palazzo Marino. L’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei li ha incontrati in piazza ma minimizza i problemi e difende l’iniziativa simbolo della giunta Sala. «Siamo in contatto con i comitati che hanno espresso critiche e non c’è alcun problema ad aprire un tavolo di lavoro, il dialogo è già stato avviato - premette -. Va però ricordato che su oltre 60 interventi le criticità riguardano un numero molto limitato di spazi. Su questi stiamo lavorando, ma non possono diventare il metro di giudizio di un intero programma che rivendichiamo con convinzione». Nei prossimi interventi «garantiremo più verde e arredi pensati per un uso diverso». Meno tavoli da ping pong, più i da scacchi e dama.

In piazza con i cittadini anche il leader di Nn Maurizio Lupi, tra i nomi del centrodestra per il dopo Sala: «Il sindaco ascolti i cittadini e corregga gli interventi - afferma accanto alla capogruppo Mariangela Padalino -. La riqualificazione dello spazio pubblico deve migliorare davvero la vita dei quartieri e tenere conto delle esigenze di chi ci vive e lavora, non può essere un progetto ideologico calato dall’alto e un lustrino per l’amministrazione che anziché creare riqualificazione genera ulteriore degrado. Apra al più presto un confronto e verifichi gli effetti degli interventi, a partire da traffico, rumore, sicurezza e attività commerciali». Per gli esponenti FdI Francesco Rocca, Chiara Valcepina e Marco Cagnolati «le piazze tattiche, sciatte e sparse in tutta la città, sono un fallimento, vanno rimosse, la stragrande maggioranza ha provocato disagi e bivacchi notturni, ridotto posteggi». E in piazza con i Giovani di Fi il consigliere regionale Giulio Gallera: tra i residenti preoccupati segnala «quelli di via Corridoni dove gli spazi pubblici sono ormai teatro di rave party». Il leghista Alessandro Verri «Mazzei le difende e ignora chi è costretto a conviverci»