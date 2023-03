"Io mi sento tradito come Gesù". L'ultima sparata di Beppe Grillo

Continua il tour di Beppe Grillo in giro per l’Italia e le sparate non vengono meno. Ospite del Teatro Puccini di Firenze, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle ha parlato di politica nel corso del suo spettacolo “Io sono il peggiore” e naturalmente non ha lesinato critiche all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. E nel suo mirino è finito anche l’ex premier Mario Draghi: “Questi al Governo ci butteranno giù il nostro reddito di cittadinanza e anche il superbonus al 110 per cento, che abbiamo fatto noi e grazie al quale abbiamo fatto lavorare tante persone, abbiamo fatto aprire cantieri, l'accordo con Draghi è che doveva durare quattro anni il superbonus, questo era l'accordo che avevo preso io con Supermarius. Invece no, lo butteranno giù" . Ma non è tutto.

L’ultima sparata di Beppe Grillo

Rispondendo alle domande del pubblico, Grillo ha affermato di sentirsi come Gesù: “Io sono stato tradito come Gesù. Ma come lui io non sono mica arrabbiato, come Gesù non lo fu con Giuda, sapeva che l'avrebbe tradito e disse ‘così il giorno dopo risorgo e vinco’” . Le solite iperboli provocatorie per strappare qualche sorriso e regalare qualche ritornello ai pentastellati.

Soffermandosi sulla struttura politica italiana anche in relazione alla caduta del Conte II, Grillo ha lanciato delle proposte e ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Matteo Renzi: “In questo Paese uno col 2 per cento butta giù il governo... ma dove esiste altrove? Io sono per la sfiducia costruttiva, sono per lo sbarramento al 5%, invece parliamo di presidenzialismo, di premierato che non servono a questo Paese”.

“Oggi a Sanremo vale tutto”