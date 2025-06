"La manifestazione è servita...". E Bonelli lancia insulti sui social

L'attacco Usa alle basi nucleari in Iran è arrivato quasi inaspettato, nonostante fosse nell'aria da qualche giorno un qualche tipo di intervento americano. L'opinione pubblica si è scatenata sul tema e anche in Italia si è registrato un dibattito polarizzato, con gran parte dei partiti di opposizione che chiede alla comunità internazionale di "fermare Israele", e di conseguenza gli Usa. Ci sono state diverse manifestazioni alle quali hanno partecipato anche i partiti di opposizione, tra i quali AVS con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il dibattito pubblico è incandescente e lo dimostra la risposta ben poco istituzionale data da Bonelli a un utente social.

" La follia di Trump e Netanyahu che vogliono scrivere un nuovo ordine geopolitico con la le bombe portandoci verso la 3* guerra mondiale. Meloni che ha umiliato l’Italia, appaltando la nostra politica estera a USA e Israele non conceda l’uso delle basi militari in Italia a Trump ", ha scritto il deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, pubblicando un'immagine dei bombardieri B-2 americani. A questo messaggio, un utente ha replicato con un post provocatorio ma non offensivo: " Ciao Bonelli! Si vede che la vostra manifestazione di ieri ha prodotto dei risultati ". Ma l'onorevole si è mostrato piuttosto nervoso nella risposta, scendendo dell'insulto: " Ma che coglione a piede libero che sei ".