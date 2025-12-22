Manovra, Giorgetti: "Della nostra prudenza beneficeranno i governi futuri"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto stasera in Senato sulla manovra e ha rivendicato la linea sulla tenuta dei conti portata avanti dal governo. E in serata il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al Senato, la fiducia sul maxiemendamento "interamente sostitutivo" alla manovra. "La nostra prudenza non è affatto stagnante e della nostra prudenza beneficeranno i governi del futuro, anche i vostri", le parole del ministro Giorgetti. "È finita un'epoca - ha osservato, citando la situazione dei tassi rispetto al passato - e noi siamo tenuti a maturare una fiducia, una credibilità" all'esterno e "per questo la politica prudente del governo si è mossa nella direzione di contenere per quanto possibile il livello dello spread". Ancora: "Non so se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l'Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo".

Giorgetti è intervenuto anche sul tema delle pensioni. "La riforma della previdenza complementare è un tema ineludibile: senza il secondo dei pilastri non saremo in grado di garantire in futuro pensioni dignitose. È una scelta che farà un bene per i giovani e io la rivendico". Sulla sanità, ha continuato, c'è "uno stanziamento, un aumento di risorse, di sei miliardi mai visto nei tempi recenti". Ancora: "Abbiamo cominciato a farci carico anche di costi che non sono propriamente nostri", come il payback sanitario: "Non l'ho inventato io, però abbiamo cominciato in qualche modo a farcene carico".

Ha poi difeso la tassa sui pacchi. "Ci sono anche i negozi fatti da persone, uomini e donne che di fronte a questa concorrenza non fair sono costretti a chiudere". Ancora: "Si è detto che sia una maggior tassazione a carico dei consumatori: no.

Qualcuno anche in Europa ha capito che se non si faceva nulla, l'overcapacity di alcuni paesi asiatici, con l'invasione di questi piccoli pacchi avrebbe distrutto anche con riflessi economici e sociali la rete del commercio. Non è solo una politica fiscale, io la rivendico, sono tra quelli che in Europa l'ha proposta".