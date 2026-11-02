Maranza e pro Pal contesi a sinistra. “Voto ai sedicenni alle primarie”

Vogliono il voto delle giovani zucche vuote, spesso ornate di kefiah, ma per la sinistra gli stessi baby-delinquenti non possono finire in galera perché «incapaci di intendere e di volere», a differenza di molti politici, si capisce. Elly, Giuseppe e la Bonelli&Fratoianni durante il brainstorming (in italiano “tempesta di cervelli”) hanno deciso che alle primarie avranno diritto di voto anche i 16enni, e i più decisi sono stati i leader di Avs nel cui partito c’è il deputato che sfila col centro sociale Askatasuna, Marco Grimaldi, per il quale i ragazzi di 15, 16 e 17 anni beccati aTorino con le molotov non volevano fare male a nessuno. La sinistra coccola i maranza, i quali contribuiranno alla scelta del candidato premier, ed è evidente perché a luglio i progressisti si sono scagliati contro il “ddl anti-maranza” che ha invertito l’onere della prova sull’imputabilità dei minorenni, considerati –dicevamo –automaticamente capaci di intendere e volere.

La modifica dell’articolo 98 del codice penale, sancita nel decreto-legge del 22 ottobre, ha stabilito che non èpiù l’accusa a dover dimostrare la maturità del minore, ma spetta alla difesa provare l’eventuale incapacità. Dell’imputato, non delle opposizioni. Per il Pd, che però ha taciuto dopo la firma di Mattarella, la norma era «incostituzionale, contro l’articolo 27 e le convenzioni Onu»: la capacità di intendere e volere, hanno sentenziato, non può esserci a14anni «quando la scienza dice che il controllo degli impulsi e la maturità si completano dopo i 20».

Le opposizioni hanno strategie diverse e chiaramente puntano anche a perdigiorno e islamisti più cresciuti.

Cinquestelle e Avs sono concentrati soprattutto su piazze e centri sociali. In Piemonte l’anti-Grimaldi è Chiara Appendino, meno pro Pal ma molto inserita nei movimenti No Tav. In Lombardia, tra gli anarchici, spadroneggia Ilaria Salis. A Roma, sommerso da bandiere mediorientali, sabato c’era Riccardo Ricciardi, quello che in parlamento, per attaccare Israele, è arrivato a dire che in passato l’olocausto l’aveva fatto «una democrazia», il democratico Terzo Reich.

Il derby M5S-Avs si gioca anche aBruxelles: a colpi di kefiah si sfidano Gaetano Pedullà e Mimmo Lucano, il quale sogna la candidatura in Avs di Youssef Siher.

Poi c’è il Pd, i cui sindaci promettono, progettano e realizzano moschee, da Torino a Padova passando per Brescia. Il rapporto tra idem e i rappresentanti delle comunità musulmane è sotto gli occhi di tutti. Il candidato sindaco dem di Milano, Pierfrancesco Majorino, sta contando sull’appoggio della comunità bangladese. C’è chi racconta di riunioni dedicate alla preparazione delle elezioni, durante le quali sarebbero state discusse proposte politiche riguardanti i diritti degli stranieri, l’accesso ai servizi, la partecipazione elettorale delle comunità immigrate e le prospettive delle nuove generazioni. A raccontare il contenuto degli incontri è Abu Bokkor, attivo nella comunità bangladese milanese, che ha pubblicato diverse foto con l’esponente dem nei contesti più disparati.

In uno dei post parla di una «riunione bilaterale speciale» con il candidato sindaco, organizzata «per discutere delle prossime elezioni e del futuro della nostra comunità all’estero». Tra gli argomenti affrontati c’è la «protezione dei diritti e dei servizi per i cittadini e residenti stranieri». Il secondo, significativo in vista delle elezioni, è «il ruolo e la partecipazione della comunità straniera nelle prossime elezioni», mentre il terzo riguarda le «linee guida per un futuro migliore e più sicuro per le nuove generazioni». A rendere ancora più evidente la natura politica del rapporto, un’altra dichiarazione di Bokkor: «Vogliamo una Milano straordinaria, ha bisogno di cambiare. Per questo sosteniamo Majorino». Ve lo immaginate il barbuto Majorino col turbante?