Mario Calabresi valuta la candidatura a sindaco di Milano: "Mi piacerebbe fare la mia parte"

Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Lo ha confermato lui stesso, dopo le indiscrezioni girate negli ultimi tempi su questa possibilità. Calabresi ha parlato questa sera alla Festa dell'Unità di Vizzolo Predabissi, vicino Milano.

"Ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano",ha detto rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una sua corsa per Palazzo Marino."Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte", ha tra l'altro detto l'ex direttore de "La Repubblica" e "La Stampa". Alla festa dell'unità stava partecipando ad un dibattito sulle crisi internazionali, La notizia è stata rilanciata, tra gli altri dal Corriere della Sera on line e da diversi organi di stampa locali come Milano Today e il Cittadino.

Il giornalista è intervenuto sull'argomento anche in riferimento alle indiscrezioni che circolavano da un po' di tempo circa questa ipotesi. Una ipotesi che era stata commentata anche dall'attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala il quale aveva definito il figlio del commissario Calabresi una "persona di livello".