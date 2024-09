Mattarella inaugura l'anno scolastico. Bullismo, integrazione e tecnologia al centro del suo discorso

Ascolta ora 00:00 00:00

Quest'oggi il Presidente Sergio Mattarella si è recato a Cagliari per l'apertura dell'anno scolastico al Convitto nazionale cittadino. Con lui anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il capo dello Stato, accompagnato dalla presidente della regione Sardegna Alessandra Todde e dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, è stato accolto dagli applausi e si è fermato a parlare con alcuni bimbi, prima di una visita privata all'interno dell'istituto storico del capoluogo sardo, fondato nel 1618.

" La scuola riparte. E con essa ripartono speranze ed emozioni, si riallacciano amicizie, si fanno nuovi incontri. Il ritmo scolastico scandisce da sempre il calendario delle famiglie e rappresenta un momento di grande importanza per la vita dell’intera comunità nazionale ", ha detto il presidente della Repubblica nel suo intervento alla cerimonia inaugurale. La scuola, ha proseguito Mattarella, " educa a essere cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, sviluppa il senso di comunità, fa sperimentare la convivenza. Talvolta, questo nostro tempo dominato dall'assillo del presente, del qui e ora, rischia di far dimenticare che l'impegno educativo rappresenta un pilastro fondamentale della vita della Repubblica ".

Dalla qualità del sistema educativo, ha proseguito il capo dello Stato, " dipende strettamente il futuro della nostra società. A esso vanno dedicate indispensabili risorse adeguate, e idee, cura, attenzioni. La scuola non è una bolla, un recinto, un mondo a parte. Ma un organismo che vive nella società e concorre al suo progresso ". Da Mattarella arriva poi un monito, sia agli studenti che agli insegnanti e ai genitori, sull'uso delle nuove tecnologie. " I processi di conoscenza e di nuove opportunità non si arrestano: ma bisogna governarli e orientarli al bene comune. I giovani sono più avanti nella conoscenza digitale ", ha proseguito, sottolineando come le nuove generazioni ne abbiano fatto " strumento di vita quotidiana. Tante volte nonni e genitori chiedono loro aiuto e consiglio e quelli che non lo fanno scoprirebbero un mondo prezioso se iniziassero ".

La tecnologia e il suo uso, ha spiegato Mattarella, " non devono diventare una barriera di incomunicabilità, un territorio recintato, distinto, divisivo, tra mondo giovanile e società degli adulti ". Ma, soprattutto, " non possiamo e non dobbiamo abbandonare i ragazzi a una chiusura solitaria, in un mondo dominato dalla tecnologia in cui talvolta rischiano di essere imprigionati ". Lo smartphone aiuta, è importante nel quotidiano, " ma non è, non rappresenta la vita, che è molto più complessa, ricca, emozionante. Non possiamo correre il rischio che lo strumento tecnologico, in continua evoluzione, assorba la quasi totalità delle attenzioni, delle relazioni, della vita ".

È compito fondamentale degli educatori far si che questo non avvenga, così come è importante che nelle scuole vengano debellati bullismo e cyberbullismo. " Occorre rinnovare un'azione rivolta a reprimere e anzitutto a prevenire, incidendo sulle cause profonde -frustrazione, mancanza di modelli positivi, paura del futuro- che provocano momenti così gravi e inaccettabili ", ha proseguito Mattarella, sottolineando che " è una grande e urgente questione nazionale, che va affrontata con tutto l'impegno e i mezzi a disposizione. Senza indulgenze o lassismi, che sono peraltro diseducativi, ma senza nemmeno nutrire l'illusione che tutto possa essere risolto attraverso un'ottica esclusivamente securitaria ".

Ed è anche fondamentale lavorare per l'inclusione, prosegue il presidente della Repubblica, perché ci sono " vari e diversi fronti da curare con impegno e attenzione costanti: nei confronti dei portatori di disabilità, nei confronti dei meno abbienti, nei confronti degli immigrati ".

è un impegno che viene richiesto dalla Costituzione. Ma è anche un investimento per la società del futuro. Ogni risorsa spesa in educazione la ritroveremo moltiplicata nel bene della collettività

Questo, ha precisato Mattarella, "".