"Meglio un pasto e un letto in caserma che il reddito di cittadinanza"

L'avvocato Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale e coordinatore di una rete di studi legali internazionali con sedi in Europa, Asia e Americhe.Libertà, Giustizia, Repubblica, nonché leder del partito Libertà, Giustizia, Repubblica, ha avanzato la proposta di istituire nuovamente la leva obbligatoria in Italia.

Un istituto abolito diversi anni fa nel nostro Paese a partire dalla classe 1985, che per Tirelli dovrebbe tornare in forma rivisitata anche come istituto per l'inclusione. " Facciamo ritornare i nostri giovani a vivere insieme nelle caserme per scoprire il valore della Patria e i principi di una vera inclusione sociale ", spiega l'avvocato, sottolineando che " rappresenta un potente collante tra estrazioni ed esperienze locali, che consente ai giovani di tutto il Paese di aprire l'orizzonte delle loro conoscenze e di uscire anche da condizioni di emarginazione ".

Anche a fronte delle cronache che arrivano dalle città e dalle derive assunte da molti giovani italiani, anche di seconda generazione, tra bullismo, vandalismo ed eccessi, l'istituzione di una nuova forma di leva militare obbligatoria potrebbe diventare " un laboratorio sociale in cui si amalgameranno i vecchi e i nuovi italiani per conoscersi a vicenda e per superare non solo i gap geografici, ma anche quelli ideologici e culturali ". Sono molti i cittadini che, negli ultimi anni, hanno spesso invocato il ritorno dell'istituto, anche come forma di educazione e di insegnamento per le regole e il vivere civile. Ma non sarebbe solo questo il fine, come ha sottolineato Tirelli, perché " è uno strumento tecnico a cui l'Italia ha troppo facilmente rinunciato. I soldati di leva possono contribuire massicciamente a operazioni di Protezione civile e di sorveglianza nei territori abbandonati dallo Stato alla mercé della criminalità organizzata ".