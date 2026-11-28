Quell’evento non s’ha da fare. Presidi, proteste, contromanifestazioni. Il tutto per impedire la serata che dà voce a Israele, perché Israele non deve avere voce. La sinistra è mobilitata contro la presentazione, lunedì in Regione Lombardia, di «Naza, the real story», film concepito come risposta al discusso «Naza», documentario su Gaza subito assurto a totem dei sedicenti «antisionisti». E i pro Pal che poche settimane fa esaltavano la libertà di informazione sulla guerra, ora fanno di tutto per censurare il contro-documentario. La Comunità ebraica di Milano lo ha già proiettato quattro giorni fa, ma in un evento riservato. Nel mirino da ieri c’è la proiezione in programma il 30 all’Auditorium Testori a Milano, alla presenza di uno degli autori, Roi Danino. A promuoverla l’associazione Iniziativa Dror. Sull’evento, il patrocinio di Regione Lombardia, con l’assessore Romano La Russa. Tra gli interventi previsti, anche quello di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, e di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. E l’iniziativa segnala l’attenzione del primo partito italiano verso le ragioni del mondo ebraico, che da anni sente sulla sua pelle i rischi di un racconto a senso unico sulla guerra, un racconto ostile che pretende di essere egemonico. E «Naza the real story», autoprodotto, vuole proprio mostrare anche quello che Naza ha nascosto o taciuto. Ma la sinistra ha già emesso la sua sentenza genocidio e la sua sanzione: censura. Il consigliere regionale dem già imbarcato sulla Flotilla, Paolo Romano, ha pronto il suo verdetto: «Totalmente inaccettabile». I 5 Stelle, col capogruppo Nicola Di Marco parlano sobriamente di «un orrore». L’immancabile Ilaria Salis, eurodeputata Avs, vede nel film «una vergogna assoluta» e «un disonore per la Lombardia, e per tutta Italia». Così Avis ha convocato un presidio davanti alla Regione. «Noi non abbiamo mai chiesto di impedire la proiezione del documentario originale e non accettiamo che si pretenda la censura di un’opera che propone una lettura diversa» replica Alessio Pellegrino, presidente di Iniziativa Dror. Ma se la sinistra nel palazzo soffia sul fuoco, fuori è già partito il tam tam incontrollato: Israele non deve parlare.