Meloni: "Italia solida e credibile, il sistema produttivo sa ripartire con slancio dopo ogni crisi"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio al Forum nazionale di Federmanager in corso a Roma. "Nel vostro Dna è incisa una doppia responsabilità: la responsabilità nei confronti dei lavoratori e dell’impresa che siete chiamati a governare; la responsabilità nei confronti della comunità dove la vostra azienda opera ed è chiamata a generare benessere diffuso. La grandezza dell’industria italiana - spiega - è la sintesi tra le intuizioni degli imprenditori, la visione strategica dei manager, il dinamismo dei lavoratori, la capacità delle imprese di generare valore sociale nei territori. Questa sintesi consente al nostro sistema economico e produttivo di crescere, di resistere alle crisi e di ripartire con ancora più slancio dopo ogni battuta d’arresto. Lo abbiamo visto anche in questi anni. Quando il vento soffiava più forte e qualcuno sperava che perdessimo la rotta, le imprese italiane hanno continuato ad investire, innovare, creare ricchezza".

"Emblematica la forza dimostrata dal Made in Italy e dal nostro export - prosegue la premier - che hanno battuto ogni record, persino nel momento più difficile dei rapporti transatlantici. Ma non è solo l’export a dare segnali positivi: i principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un’Italia più solida e credibile. Lo testimonia il livello dello spread pari ad un terzo rispetto al nostro insediamento, la Borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei titoli pubblici italiani, la ritrovata attrattività dell’Italia per gli investitori nazionali e internazionali. Ma è il dinamismo del mercato del lavoro a rappresentare uno dei segnali più concreti del cambio di passo registrato in questi anni, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione, sia generale che giovanile".

"Assicurazioni pilastro del Sistema Italia"

"Le compagnie assicurative sono un pilastro essenziale del Sistema Italia", afferma la presidente del Consiglio in un messaggio inviato all'Assemblea di Ania. "Contribuiscono alla stabilità finanziaria, offrono strumenti di tutela a famiglie e imprese, sostengono investimenti strategici per la Nazione, in un contesto internazionale segnato da un livello di incertezza che raramente abbiamo conosciuto in passato.

Il vostro settore ha le competenze, le risorse e la solidità per giocare un ruolo centrale su più fronti: dal sostegno alle imprese di fronte all'instabilità geopolitica, alla sfida demografica - tra denatalità, invecchiamento e conseguente fragilità della popolazione - al rafforzamento del sistema sanitario nazionale, riconosciuto tra le eccellenze della nostra Nazione, fino alla protezione di imprese e famiglie dai rischi legati alle calamità naturali", scrive ancora la premier, che sottolinea: "In questi anni, il dialogo tra il Governo e il settore assicurativo è stato costante e sempre orientato ad affrontare i problemi concreti dei cittadini".