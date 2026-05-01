Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut: "I lavoratori più straordinari"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pranzato a Monza con i ragazzi di PizzAut, durante la sua visita nel ristorante dove lavorano persone autistiche. La premier, dopo un tour della struttura in compagnia del fondatore Nico Acampora, si è sottoposta al rito dell"investitura con il grembiule rosso simbolo della fondazione e si è seduta a tavola - prima che iniziasse il servizio - con i dipendenti. Alcuni di loro hanno firmato anche i contratti di assunzione o di promozione. Per lei una ‘pizza Italia’ con i colori della bandiera, ha spiegato Acampora, che ha ringraziato Meloni per il "messaggio potente" in occasione del 1 maggio.

"Il messaggio potentissimo è il tuo, quello che stai dando tu con questa cosa nella quale nessuno credeva e alla quale tu hai creduto, e nella quale oggi devono credere tutti perché è un fatto", ha risposto la premier, aggiungendo: "Io non ho fatto altro che venire a salutare, il giorno della festa dei lavoratori, i lavoratori più straordinari di tutti".

Meloni è arrivata a PizzAut poco prima delle 11, quando il piazzale della pizzeria era ancora deserto se non per il personale delle forze dell'ordine ed è stata accolta dai ragazzi insieme ad Acampora. Si è trattato "di un incontro bello, che mi ha sorpreso ed p andato oltre ogni formalità" ha spiegato il patron di PizzAut. Alla premier i ragazzi hanno preparato una pizza con i colori della bandiera italiana: un terzo con burrata, un terzo con rucoletta e un terzo con pomodorini. Acampora ha chiesto una "particolare attenzione alla dimensione del lavoro e dell'autismo e lei si è mostrata molto disponibile". Ma soprattutto c'è stato spazio per parlare con i ragazzi che hanno spiegato alla premier cosa sia il baskin, il basket integrato in cui giocano insieme persone con disabilità e non. "Letizia, una ragazza autistica che prima non parlava, le è rimasta attaccata tutto il tempo", Lorenzo, che oggi ha avuto un avanzamento di livello ha spiegato che più che l'aumento di stipendio gli interessa l'aumento di responsabilità. "Ci siamo regalati del tempo insieme" ha concluso Acampora.

Resta comunque tanto da fare per vincere la battaglia che da tempo sta portando avanti per integrare attraverso il lavoro: "in Italia - ha concluso - ci sono poche persone disabili che lavorano e autistiche ancora meno".