"Menzogna vergognosa di Meloni". Li Gotti si infuria e sbatte i fogli

Una furia. Non c'è altro modo per descrivere l'avvocato Luigi Li Gotti durante l'appuntamento di ieri sera con "È sempre Cartabianca", in onda su Rete 4. L'ex politico di sinistra ha denunciato il premier Giorgia Meloni e altri tre esponenti del suo governo (Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano) in relazione alla scarcerazione e al rimpatrio di Osama Almasri, funzionario libico sul quale pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra, omicidi e torture. Ebbene, l'uomo vicino a Romano Prodi ha perso il controllo nel corso della sua invettiva contro l'esecutivo, lasciando spiazzati gli ospiti inn studio.

Dopo aver evidenziato che rimpatriando Almasri il governo lo ha sottratto a indagini, interrogatori e processo - "questo è favoreggiamento personale" - Li Gotti ha messo nel mirino la Meloni: "Se la presidente del Consiglio avesse invocato il segreto di Stato, attraverso la procedura prevista, non sarebbe successo nulla. La presidente del Consiglio ha fatto un video per dire che il governo non c'entrava nulla e che il signor generale è stato rimandato in Libia per la decisione dei magistrati".

Ma non è tutto. In un crescendo di tensione, Li Gotti ha proseguito il suo intervento e ha iniziato a sbattere i fogli che aveva tra le mani sulle sue gambe, con una veemenza inaudita. "Questa è una menzogna vergognosa, il nostro presidente del Consiglio non deve prenderci in giro", è il j'accuse dell'ex sottosegretario alla Giustizia in quota Italia dei Valori.

Un attacco diretto, frontale, senza mezzi termini. Ma a fare chiarezza in studio ha pensato il deputato di FdI Giovanni Donzelli.

"Una volta scarcerato, il governo italiano ha fatto benissimo a non lasciare libero Almasri. L'Italia deve tenere i rapporti internazionali con chiunque, gli Stati Uniti hanno la pena di morte quindi non dialoghiamo più anche con loro?". E da Li Gotti nessuna replica...