Caso Almasri, Nordio e Piantedosi intervengono alla Camera - LA DIRETTA

Carlo Nordio e Matteo Piantedosi intervengono sia alla Camera sia in Senato per tenere l'informativa urgente riguardante la vicenda legata alla scarcerazione e al rimpatrio a Tripoli su un aereo dei servizi segreti del generale libico Osama Almasri sul quale pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra, omicidi e torture. All'esplusione decisa dal governo italiano è seguito l'esposto dell'avvocato Luigi Li Gotti e all'iscrizione nel registro degli indagati da parte procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, di Giorgia Meloni, del sottosegretario Alfredo Mantovano e degli stessi due ministri di Giustizia e dell'Interno, oggi presenti in Parlamento, tutti ora accusati di favoreggiamento e peculato.

A esporre i fatti, per primo, è il Guardasigilli, il quale sottolinea che in questa vicenda le autorità giudiziarie sono cadute in " grossolane contraddizioni ". La notizia informale dell'arresto di Almasri è stato " trasmesso via mail da un funzionario dell'Interpol a un dirigente del ministero alle ore 12:37 di domenica 19 gennaio ", quindi circa tre ore dopo che Almasri era stato fermato: " Si trattava di una comunicazione assolutamente informale, di poche righe, priva di dati identificativi, priva del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese. Solo domenica 20 gennaio alle ore 12:40 il procuratore generale di Roma trasmetteva il complesso carteggio a questo ministro ", dichiara Nordio.

ad arresto già effettuato, quindi senza una preventiva comunicazione della richiesta di arresto a fini estradizionali emessa dalla Corte penale internazionale, come prescritto dalla legge

La comunicazione della Questura di Torino, che ha fermato Almasri il 18 gennaio, è comunque giunta al ministero "".