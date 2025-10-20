Milano, Sala nomina il nuovo direttore della Sicurezza di Città Metropolitana: chi è Mauro Maccarini

La Città Metropolitana di Milano ha un nuovo Direttore del Settore Sicurezza: è il dottor Mauro Maccarini, il cui incarico è stato conferito dal sindaco Beppe Sala al massimo fino alla scadenza del suo mandato. È stato scelto tra quattro candidati in quanto, come si legge nella lettera di incarico, " risulta il solo con esperienza maturata in un Ente di area vasta, peraltro ricompreso nella stessa regione cui è ricompresa La Città metropolitana, e vieppiù nella materia oggetto dell’incarico, che trovano la propria disciplina nella legislazione regionale ". Trattandosi di un cosiddetto incarico "fiduciario", la durata del suo contratto non può superare quella della durata del mandato del sindaco, pertanto scadrà nel 2027.

Il dottor Maccarini è attualmente comandante della Polizia Locale di Voghera, incarico che ricopre da aprile 2023. Nello stesso anno è stato condannato in primo grado per falso nell'ambito del caso della gara del 2016 per il trasporto pubblico locale ed extraurbano nel Pavese. Era imputato anche per turbativa d'asta ma per questo reato è stato assolto insieme agli altri due imputati. La condanna per falso a 8 mesi di reclusione, come si evince da quanto riferito da La Provincia Pavese, è relativa alla contestazione di " una data sbagliata in una determina (un atto dirigenziale della Provincia) ritenuta importante nell’assegnazione dell’appalto ". A fronte di quella condanna, il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli gli confermò l'incarico seppure con le dovute cautele, sottolineando che il Comune avrebbe eseguito " tutti gli approfondimenti sul testo integrale della sentenza e delle sue motivazioni. Si tratta di fatti antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro del comandante con la nostra amministrazione, rapporto caratterizzato da piena soddisfazione reciproca ".

Nel frattempo, Maccarini è rimasto al suo posto e, come si legge dal curriculum presente online, risulta essere in aspettativa per il ruolo di Comandante della Polizia Provinciale di Pavia.

fino a termine del mandato amministrativo in corso, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente; alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’incarico prosegue per una durata di 120 giorni, in regime di proroga

L'incarico presso la Città Metropolitana di Milano avrà decorrenza".