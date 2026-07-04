La ministra Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito nel lago: "L'affetto mi aiuta ad andare avanti"

Eugenia Roccella rompe il silenzio a una settimana dalla scomparsa del marito Luigi Cavallari , disperso nel lago di Vico dopo un tuffo da cui non è più riemerso. Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità ha affidato a un post su Facebook le prime parole pubbliche dopo giorni di angoscia e attesa.

“Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’”, le parole della Roccella: “Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”.

Le ricerche di Cavallari proseguono senza sosta. Le operazioni vanno avanti giorno e notte, ma restano particolarmente difficili per le condizioni dello specchio d’acqua: la visibilità è scarsa e il fondale, fangoso, complica il lavoro dei soccorritori. Anche oggi sono in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio. A supporto delle squadre impegnate nelle immersioni vengono utilizzati moto d’acqua e droni, nel tentativo di passare al setaccio l’area in cui l’uomo è scomparso. Nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi, però, le ricerche restano ancora senza esito.

Cavallari, 84 anni, si era tuffato sabato pomeriggio dalla barca su cui si trovava insieme alla moglie per una gita sul lago. Poi non è più riemerso. A lanciare l’allarme era stata la stessa Roccella, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.