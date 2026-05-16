Modena, Lega: “Integrazione fallita, servono più espulsioni”

"Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato”. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, su X, dopo aver riportato la fredda cronaca, si lascia andare ad un solo commento: “Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame".

“In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell'Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l'integrazione delle cosiddette 'seconde generazioni' è fallita”, si legge in una nota della Lega. Sulla tragedia di Modena, la posizione del Carroccio è molto chiara: “Altro che 'ius soli' o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi”. Secondo i leghisti, “certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza".

Sulla vicenda, ovviamente, è intervenuta anche la Lega Modena che definisce quanto accaduto “un fatto gravissimo che sconvolge l'intera città”.Gli esponenti cittadini del Carroccio parlano di “scene da incubo che nessun modenese dovrebbe mai vedere nella propria città". E poi attaccano: “Davanti a un episodio di questa portata non bastano le dichiarazioni di circostanza o i messaggi di solidarietà. Serve il coraggio di dire che da troppo tempo a Modena il tema sicurezza viene affrontato con superficialità politica e con un approccio ideologico che ha sistematicamente minimizzato allarmi, degrado e pericoli concreti". I leghisti non hanno dubbi: "Da anni la sinistra modenese preferisce raccontare una città perfetta mentre residenti e commercianti segnalano problemi sempre più evidenti. Oggi purtroppo ci troviamo davanti a una tragedia sfiorata che impone una riflessione seria, immediata e senza ipocrisie”.

La Lega Modena, da un lato, esprime vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie e, dall’altro lato, chiede “massima trasparenza su quanto accaduto, sul funzionamento dei sistemi di sicurezza urbana e sulle eventuali responsabilità politiche e amministrative. La sicurezza dei modenesi viene prima della propaganda".