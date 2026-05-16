Nato in Italia ma di origine nordafricana: chi è Salim El Koudri, 31 enne che si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena

Si chiama ELkoudri Salim ed è laureato in Economia, a quanto si apprende, l'uomo che oggi a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. L'uomo, 31 anni, è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese. In base a quanto emerge sembra l'uono non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

“Non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in questura sotto interrogatorio”, ha dichiarato il sindaco della città emiliana Massimo Mezzetti, arrivato sul luogo. Stando al racconto di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe preso la rincorsa e si sarebbe lanciato a tutta velocità, puntando i pedoni sul marciapiede. Una volta liberato dall’auto, dove era rimasto incastrato, pare abbia accoltellato chi ha cercato di offrirgli soccorso. Stando alle prime indiscrezioni di un testimone pare fosse sotto effetto di alcol e droga.

L’uomo, del 1995, era a bordo di una Citroen C3, che ha imboccato a velocità sostenuta, dal Largo Garibaldi, via Emilia Centro a Modena, investendo una decina di persone. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo.

Con l'intervento di altri è stato bloccato e fermato dalle forze dell'ordine. A quanto risulta, sono otto le persone rimaste ferite nell'investimento, di cui quattro in condizioni gravi. Di queste, due sono state elitrasportate all'Ospedale Maggiore di Bologna.