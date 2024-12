Nato l’intergruppo sul mismatching tra domanda e offerta di lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

L’intergruppo parlamentare sul mismatching tra domanda e offerta nel mondo del lavoro è finalmente una realtà che vede la partecipazione di tutti i partiti.

L’intergruppo, nato ufficialmente lo scorso 5 dicembre presso la sala Matteotti della Camera dei Deputati, ha la scopo di dar vita a sensibilizzazione istituzionale sulla disconnessione fra domanda e offerta nel mercato del lavoro in Italia. Un fenomeno che è peggiorato significativamente negli ultimi anni, diventando una vera e propria emergenza. Secondo recenti studi, infatti, il 33% delle aziende italiane non riesce a trovare candidati con le competenze necessarie per ricoprire ruoli richiesti, mentre la disoccupazione giovanile supera il 20%, tra le più alte in Europa. Questa situazione frena la crescita economica e aumenta quel pericoloso senso di frustrazione e di disillusione tra i giovani.

L'Intergruppo parlamentare, ha l'obiettivo di affrontare il tema con un approccio multidisciplinare, inclusivo e articolato su diverse linee di azione. In primis, è necessario ascoltare i diversi operatori primari dei diversi settori attraverso un confronto parlamentare tra Camera e Senato e un dialogo costruttivo tra i vari organi legislativi. Poi, bisogna creare un ponte tra le necessità del mercato e le possibilità legislative per agevolare la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Questo lavoro è propedeutico alla scrittura e alla promozione di disegni di legge condivisi. L’iniziativa, nata su impulso del deputato Arnaldo Lomuti, ha ottenuto il supporto e l’adesione dei parlamentari Simonetta Matone, Maria Chiara Gadda, Fabrizio Benzoni, Chiara Gribaudo, Mariangela Matera, Marco Cerreto, Erica Mazzetti, Antonio Baldelli, Pasqualino Penza, Marco Scurria, Piero De Luca, Annamaria Furlan che consegnano all’intergruppo una serie di competenze per ottenere i migliori risultati su questo tema.

A coadiuvare il lavoro dell'Intergruppo, verrà creato un Comitato tecnico coordinato da Andrea Torracca, presidente dell’associazione Esperienza Italia, che fornirà prezioso supporto nelle azioni prioritarie che daranno impulso al percorso dell’Intergruppo.