Niente scuse

Henry Fonda, quando interpreta il cattivo di C'era una volta il West, è molto chiaro. Mai fidarsi di un uomo che oltre la cintura indossa anche le bretelle. Neanche di chi porta la maglia della salute facendola vedere sotto la camicia.

La cosa ci viene in mente ogni volta che vediamo Maurizio Landini, sindacalista per meriti televisivi, ogni sera in un salotto diverso, tranne il venerdì che c'è sciopero, sempre a denunciare il rischio per la democrazia, ma dicendolo in tutte le trasmissioni, ogni volta a denunciare un governo autoritario che ignora i veri problemi del Paese, proprio lui che non ha mai risolto un problema, al limite li crea. Ecco: mai fidarsi di Landini.

Comunque, domenica sera, mentre su una rete c'era Zagrebelsky, sull'altra la Berlinguer e sull'altra ancora la Salis - questa Italia fascista che occupa tutte le tv! ci siamo imbattuti in Landini su La7 mentre diceva che la Meloni non lo ha mai chiamato per dargli solidarietà dopo il famoso assalto alla Cgil nel 2021. Brusio di disapprovazione tra il pubblico.

Poi però ieri, tra le pieghe delle agenzie, Landini ha confessato che sì, in realtà la Meloni lo aveva chiamato, si è sbagliato, sai com'è, tra le

tante telefonate non se lo ricordava Nessun brusio di approvazione perché il pubblico non c'era.

E per finire, gentile Maurizio Landini. Non è vero che il governo non conosce i problemi del Paese. Li conosce eccome. Siete voi.