"No al presidenzialismo". Il Pd già boccia il confronto col governo

L'ascolto e il confronto con le opposizioni è un atto doveroso quando ci si appresta a modificare la Costituzione, ma il dialogo non deve essere considerato un pretesto per rifilare una serie di "no" pregiudiziali e fare ostruzionismo. Il Partito democratico si è riunito alla vigilia dell'incontro con il governo nell'ambito delle riforme istituzionali e, ancor prima di ascoltare il presidente Giorgia Meloni, ha già puntato i piedi e messo i primi paletti. Un atteggiamento tutt'altro che positivo verso chi si è mostrato disponibile al confronto.

La linea del Pd sulle riforme

Questa mattina si è tenuta la riunione della segreteria del Pd, tanto voluta da Elly Schlein, per fare il punto della situazione con i suoi in vista dell'incontro di domani a Palazzo Chigi. " Noi siamo un partito responsabile, per questo ascolteremo il governo. Ma la priorità nel Paese è la riforma della Costituzione? ", è la linea emersa riportata dall'Adnkronos. Secondo cui i dem intendono procedere " con realismo e cautela " rispetto al vertice con l'esecutivo di centrodestra.

Non può sfuggire un paradosso dem di fondo: il tentativo di dialogo con le opposizioni non viene visto come un doveroso passaggio istituzionale che merita di essere riconosciuto in maniera positiva, ma addirittura è percepito come componente di chissà quale strategia politica. Il sospetto che circola all'interno del Partito democratico " è che il governo cerchi di spostare l'attenzione, quasi un alibi, rispetto ai problemi veri che ci sono sul tavolo ".

Il "no" al presidenzialismo

È sempre l'Adnkronos ad aver riportato il secco "no" che sarebbe arrivato a ogni ipotesi di presidenzialismo o premierato. Ovviamente si attende una presa di posizione ufficiale da parte di Elly Schlein, chiamata a esprimere una linea definitiva e chiara in seguito al confronto interno. Altrettanto importante sarà la discussione con i parlamentari dem delle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Le riflessioni emerse dai primi interventi sottolineano una condizione ritenuta imprescindibile: " La convocazione non sia un modo per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr ". Presidenzialismo, semipresidenzialismo e premierato sono le tre principali ipotesi sul tavolo. Invece il Pd, sempre mostrandosi prudente, spinge per il cancellierato (ovvero verso un sistema simile a quello tedesco).

I paletti del governo

Ovviamente il governo vuole procedere al confronto con le opposizioni senza essere disposto a incassare tentativi di ostruzionismo sulle riforme. Non a caso nelle ultime ore Antonio Tajani ha invitato i partiti al di fuori della maggioranza ad assumere una postura di serietà, altrimenti la strada verrà comunque percorsa senza tentennamenti. " Se dicono 'no' noi andremo avanti, poi ci saranno i referendum e decideranno i cittadini ", ha avvertito il vicepresidente del Consiglio.