"Non ci rappresenta". Cosa diceva il vannacciano Rossi del generale

Roberto Vannacci si dice orgoglio di avere preso nel suo partito Futuro Nazionale tutti i fuoriusciti da altri partiti. Lo ha dichiarato nel recente intervento all’assemblea costituente, quando non ha fatto però menzione al fatto che al suo interno si è tirato dentro anche soggetti che non solo in passato gravitavano in altri lidi ma che non avevano nemmeno particolare stima e riguardo nei suoi confronti. Tra questi c’è Ugo Ricci, consigliere comunale di Trieste, che lo scorso ottobre, in un incontro di Ancora Italia, sosteneva che “non rappresenta le nostre battaglie”.

Eppure a marzo quando Vannacci iniziava il suo cammino con Futuro Nazionale, ha scelto di farne parte. “Hanno creato Salis e Vannacci a tavolino”, accusava in quello stesso incontro, come ricorda ilperbenista, Ricci riferendosi anche a un’inchiesta di Report, secondo la quale il generale avrebbe “legami con la massoneria rumena, che sembrerebbe una succursale della vecchia P2”.

E ancora, Ricci in quella stessa occasione puntava il focus su “quello che propone” Vannacci, ossia “quello che ha detto in parlamento. Ha detto mezze verità, ricordiamo che ha detto che l’Ucraina è stata invasa. Ma non è stata invasa: Putin è intervenuto per liberare un popolo oppresso dopo un colpo di Stato della Nato. E quindi Vannacci avrebbe dovuto dire questa verità e non dire che l’Ucraina è stata invasa dalla Russia”.

Inoltre, a ottobre 2025, Ricci diceva di “non avere nessuna fiducia di questa operazione Vannacci nella Lega” e “invece ho tanta fiducia nelle persone che hanno combattuto e tanti sono qui in sala”.