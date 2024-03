Dai neopatentati agli autovelox: via libera al nuovo codice della strada

Via libera dell'aula della Camera al ddl sul codice della strada con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per la verifica finale. “Grande soddisfazione, siamo determinati a salvare vite” , il primo commento del ministro Matteo Salvini. Il titolare dei Trasporti ha lavorato in prima persona alla stesura del testo, stroncando le critiche strumentali dell’opposizione delle ultime settime settimane. “Ha l’obiettivo di ridurre i morti, i feriti, gli incidenti, porta l'educazione stradale a scuola” , l’analisi del vicepremier sui vantaggi del provvedimento.

Neopatentati

Il nuovo codice della strada prevede novità sui dossier più delicati in tema di trasporti. Per quanto concerne i neopatentati, il ddl prevede la possibilità di guidare auto di media cilindrata mentre il divieto per le auto di grossa cilindrata si allunga da uno a tre anni. Chi prende il foglio rosa, invece, per la patente AM, A1, A2 e A, non potrà trasportare un passeggero.

Guida sotto l'effetto di alcol e di droghe

Il disegno di legge inasprisce le misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol (prevedendo anche l'installazione dell'alcolock) e di stupefacenti. Previste sanzioni più pesanti se sulla patente è presente il codice 68 (legato a condanne già ricevute per aver guidato dopo aver bevuto). In caso di guida sotto effetto di stupefacenti, scatterà la revoca della patente con sospensione fino a tre anni. Cambiano le regole anche per i controlli: il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze.

Autovelox e multe

Novità anche per gli autovelox e il dossier multe. Il nuovo codice della strada prevede che chi prende più di una sanzione nello stesso tratto di strada nel giro di un’ora, dovrà pagarne solo una, quella più pesante aumentata di un terzo. Il testo proibisce l’utilizzo di autovelox fissi nei tratti di strada in cui il limite di velocità è sotto i 50 chilometri all’ora. Brutte notizie per i fan delle zone 30 e per chi utilizza i misuratori di velocità come un bancomat.



Uso del cellulare alla guida

Chi viene pizzicato con il cellulare in mano mentre è alla guida rischia grosso. Il nuovo codice della strada prevede il ritiro della patente da 15 giorni fino a due mesi e una multa fino a 1.697 euro. Per chi viene beccato per la seconda volta con lo smartphone al volante, sarà punito con una sanzione fino a 2.588 euro , la sospensione della patente fino a tre mesi e una decurtazione da 8 a 10 punti.

A rischio sospensione anche chi guida contromano in punti di strada con visibilità ridotta o chi passa con il semaforo rosso.