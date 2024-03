"Mai più bancomat". La svolta storica sugli autovelox: cosa cambia

Svolta storica sugli autovelox: addio ai dispositivi utilizzati esclusivamente per fare cassa. Oggi è arrivato il via libera al decreto sui misuratori di velocità dei veicoli in conferenza Stato Città e autonomie locali. Un traguardo atteso da anni sulla regolamentazione delle modalità di installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, la soddisfazione del sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante: "Con questo provvedimento possiamo affermare, per la prima volta, un principio basilare: gli autovelox non dovranno mai più essere utilizzati come bancomat, ma per garantire la sicurezza dei cittadini" .

Il decreto autovelox è ora alla firma dei ministri competenti e attua le disposizioni in materia di sicurezza stradale della legge 120 del 2010, approvata durante l'ultimo governo guidato da Silvio Berlusconi. Grazie a questo provvedimento, le modalità di utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità dovranno rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione, con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e tutelare i cittadini. In questo modo, i dispositivi potranno essere utilizzati solo in presenza "di un elevato livello di incidentalità e dell'impossibilità documentata di poter procedere alla contestazione immediata, di una lunghezza minima dei tratti stradali su cui installare i dispositivi, nonchè di una distanza minima tra i medesimi, e del limite di velocità individuato che non dovrà essere inferiore di oltre 20 chilometri orari rispetto a quello massimo generalizzato per la specifica strada".

Un passo avanti molto importante, ma il decreto autovelox va oltre. Il testo prevede che i dispositivi potranno essere installati a bordo di veicoli solo quando non sarà possibile collocare postazione fisse o mobili. Ferrante ha tenuto a ringraziare Upi, Anci e le amministrazioni interessate "per l'ampio confronto che ha consentito di definire una posizione condivisa su un tema così sentito dai cittadini" . Il sottosegretario non ha utilizzato troppi giri di parole per definire l'importanza di questo provvedimento decreto: "Rappresenta una conquista di civiltà, che mette fine al proliferare degli autovelox usati solo per fare cassa ripristinando la loro funzione di controllo ai fini della sicurezza".