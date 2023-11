"Occupazioni e scioperi a oltranza". Ora dai centri sociali si sobilla la lotta studentesca

Il 17 novembre si prospetta una giornata nera a causa degli scioperi proclamati dai sindacati, che hanno in corso un duro braccio di ferro col garante e col ministero. A questi si aggiungono le proteste dei sedicenti studenti che, guidati dai centri sociali, intendono scendere in piazza per una manifestazione collettiva. La chiamata all'azione è stata condivisa su Telegram in un gruppo legato ai centri sociali milanesi e gli intenti del raduno si basano sul nuovo pretesto individuato dai collettivi e dagli studenti rossi per non andare a scuola: la guerra in Palestina.

" C’erano una volta le scuole e le università, epicentro di ogni scossa politica nel mondo. Oggi, invece, è calma piatta. È inquietante constatare che in Italia e in Europa si sia arrivati alla completa depoliticizzazione e alla normalizzazione dell’appiattimento della coscienza critica nella Scuola e nell’Università ", scrivono nel loro manifesto. L'ipocrisia di queste parole è sotto gli occhi di tutti, perché parlare di scuole depoliticizzate in Italia è paradossale, considerando che sono da sempre gli avamposti della sinistra militante. O, forse, quel che a loro non piace è che a differenza degli anni Settanta si stia cercando di dare una regolamentazione per evitare che i "picchiatori" prendano possesso delle istituzioni per punire chi esprime pensieri diversi.

Certo piacerebbe ai centri sociali avere carta bianca per il lavaggio del cervello dei giovani e dei giovanissimi e farneticando di criceti nelle ruote e di ideologia, affondano il colpo con baldanza: " A questo punto le ore di studio sono buttate, a questo punto sarebbe meglio buttare i libri, visto che evidentemente sono letti ma non capiti, visto che ormai non sono più utili alla vita ma solamente ad alimentare la macchina che la schiaccia e la rende miserabile, come miserabili ci rende il lavoro che dovrebbe nobilitarci ". Una supercazzola ideologica come poche se ne sono lette che, nel manifesto, fa da preludio al vero obiettivo: la protesta contro Israele.

Nel manifesto i centri sociali cercano di incutere paura ai giovanissimi, li spaventano ipotizzando che " questi avvenimenti non saranno privi di conseguenze, che prima o poi la guerra tornerà ai confini della cosiddetta civiltà che si ritiene pacificata e che continua a vivere nell’indifferenza della sua sicurezza ", ossia il mondo occidentale. Parole che non si discostano da quelle dei terroristi di Hamas o di tutti i gruppi islamici che minacciano l'Occidente e che fa impressione leggere in un manifesto di chiamata alla piazza per studenti.