Ok della Camera al Dl Immigrazione

Passa, alla Camera, col voto di fiducia, il dl Immigrazione con 164 voti favorevoli, 94 contrari e tre astenuti. Il provvedimento riguarda la protezione internazionale, il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno.

Si potrà procedere all'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza per lo Stato. Nel primo caso l'espulsione può essere adottata dal prefetto, per estromettere più rapidamente i soggetti pericolosi dal Paese. Si stabilisce, inoltre, l'autorità di pubblica sicurezza possa procedere a rilievi antropometrici e ad altri accertamenti socio-sanitari, anche radiografici, nei confronti dei migranti che si dichiarano minori, ma la cui età non è certa. " Ciò è importantissimo perché il fenomeno dei minori non accompagnati, 15.000 nel 2023, è uno dei più delicati in tema di immigrazione. Nei confronti di colui che verrà condannato per false attestazioni a pubblico ufficiale su identità o su qualità personali proprie o altrui, la pena potrà essere sostituita con l'espulsione dalla Stato" , spiega il deputato meloniano Andrea Pellicini, che aggiunge: " Queste e altre severe disposizioni del provvedimento dimostrano la volontà del governo Meloni di battersi con fermezza contro l'immigrazione irregolare e contro coloro che creano pericolo per la collettività" . La deputata leghista Laura Ravetto non ha dubbi: "Il governo deve continuare sulla strada intrapresa e noi stiamo mettendo a contributo la nostra esperienza ripresa anche in questo provvedimento. Ipocritamente la sinistra vuole far credere che tutti i migranti siano uguali e ugualmente integrabili, a prescindere dalla volontà di farlo" . E ancora: "Se la prossima Commissione Europea rifletterà il modello del centrodestra italiano nel contrastare l'immigrazione clandestina, allora riusciremo davvero a dare un'accelerazione compiuta ai problemi migratori" .