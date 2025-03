"Parla con bin Salman", "Ma chi prendi in giro". Scontro tra Bocchino e Renzi: volano gli stracci

Ascolta ora 00:00 00:00

Scintille tra Italo Bocchino e Matteo Renzi. Da due lati diametralmente opposti della politica nostrana, i due interlocutori si sono scontrati aspramente sui temi dell’attualità che interrogano i cittadini italiani e gli stessi opinionisti. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli, l’ex direttore del Secolo d’Italia ha incalzato Renzi sulla sua ultima fatica letteraria.

Scontro sulle accise carburanti tra Matteo Renzi e Italo Bocchino: "Ma chi stai prendendo in giro?", "Parla con Bin Salman".#piazzapulitahttps://t.co/YjGHksq7Wv — La7 (@La7tv) March 27, 2025

“Tu fai l’influencer”, ha esordito Bocchino riprendendo il titolo del saggio appena scritto dal senatore fiorentino. “Tu accusi la Meloni di essere l’influencere ma lo sei tei. C’è un dato su cui tu batterai sempre la testa: è l’unico governo occidentale che ha più voti delle elezioni del 2022”, ricorda giustamente e con dovizia di particolari il giornalista. Numeri alla mano, il discorso di Bocchino non fa una piega. Poi, a stretto giro, attacca: “La tua impalcatura fantasiosa è stata distrutta. Tu dopo due anni e mezzo sei stato triturato”. Da qui la replica piccata di Renzi che, colpito a livello personale, risponde a tono: “Io dopo due anni stavo al 40%. Ma chi stai prendendo giro Bocchino? Avete aumentato le accise”.

Ma Boccino non ci sta e controbatte sul tasto più dolente di tutti: il rapporto tra Renzi e il principe Mohammed bin Salman. “Parla con bin salman per diminuire il prezzo dell’energia che è un tuo amico”. La risposta di Renzi è durissima: “Lui intanto sta facendo la pace tra Ucraina e Russia. Meloni diceva che non avrebbe fatto un accordo con l’Arabia Saudita. Invece c’è una foto dove la premier firma accordi con lui” . Da qui la conclusione piuttosto azzardata del rottamatore di Firenze: “Il mio libro dimostra che Meloni dice una cosa e ne fa un’altra”.

Ma il botta e risposta si conclude in maniera ancora più aspra. “Renzi ha un atteggiamento dacon il governo”, conclude Bocchino. “Non so quali siano le tue esperienze”, spiega tranchant il leader di Italia Viva.