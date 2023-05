Parte un colpo al poligono, ferito in modo grave il marito del viceministro Gavia

Il marito del viceministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica Vannia Gavia, il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, è rimasto gravemente ferito in modo accidentale nel corso di un'esercitazione al poligono di Aviano (Pordenone). Secondo quanto precisato da alcuni media locali, l'episodio si sarebbe verificato durante il pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio, presso la Scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna (Pordenone), dove il colonnello Dibari si stava addestrando. Un colpo partito in modo fortuito ha colpito l'ufficiale alla gamba destra, provocandogli una seria lesione all'arteria.

Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, il colonnello Antonio Dibari è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e quindi sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, della durata di circa 12 ore. Si è trattato di una "operazione lunga e importante, ma che si è conclusa bene intorno alle sei e mezza di questa mattina senza complicazioni" , ha spiegato il viceministro per l'Ambiente e la Sicurezza ambientale, "solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più" . Le condizioni al momento restano gravi, ma l'ufficiale dei carabinieri è fuori pericolo di vita.

"Mio marito si stava allenando da solo, quando è partito un colpo e si è ferito a una gamba" , ha raccontato ancora Vannia Gavia, come riferito da Il Messaggero. Il viceministro si trovava a Sacile, quando "mi hanno chiamata per dirmi che lo stavano portando in ospedale. Quando è partito lo sparo, non c'era nessuno con lui. Credo abbiano sentito un urlo e quando sono usciti l'hanno trovato a terra".

